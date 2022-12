Historischer Erfolg für den Berliner AK U19 feiert ersten Sieg in der Junioren Bundesliga

Einen historischen Sieg hat die U19 des Berliner AK am vergangenen Wochenende gefeiert. In der Junioren Bundesliga wurde erstmals über drei Punkte gejubelt.

Der Berliner AK schreibt seine eigene Geschichte weiter. Erst im Sommer stieg die U19 in die Junioren Bundesliga auf. Dass die Mannschaft nach einem Umbruch Anlauf benötigte, kann nicht abgestritten werden, doch sie lebt. Das hat das Team von Alexander Arsovic am vergangenen Wochenende gezeigt. Gegen Energie Cottbus bejubelte die Mannschaft erstmals drei Punkte in einem Spiel in dieser Saison.