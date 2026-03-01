Historischer Erfolg: Ergoldinger Mädels sind Bayerischer Hallenmeister

Die siegreichen U15-Juniorinnen des FC Ergolding – Foto: Marie Baumert / BFV

Die U15-Juniorinnen des FC Ergolding sind erstmals Bayerischer Hallenmeister. In der Dreifachturnhalle Kelheim setzten sich die Niederbayerinnen vor 460 Zuschauerinnen und Zuschauern im Finale gegen den 1. FC Schweinfurt 05 durch einen 5:3-Sieg (1:1) nach Sechsmeterschießen die Hallenkrone auf.

Franziska Ernst, Trainerin des FC Ergolding, rang nach dem dramatischen Finale um Worte: "Das war eine saustarke Vorstellung meines Teams – vom ersten bis zum letzten Spiel. Total konzentriert, kämpferisch unglaublich! Wir sind alle megastolz auf die Leistung und auf die Mannschaft. Unfassbar! Dazu diese unglaubliche Stimmung in der Halle. Der Titel ist jetzt ein richtiger Boost für unsere Mannschaft. Sowas schweißt unheimlich zusammen. Das wird jetzt erstmal richtig gefeiert!“

Die Ergoldingerinnen starteten zwar mit einem torlosen Remis gegen den SC Regensburg ins Turnier, holten sich dann aber nach zwei Siegen gegen den ESV München (3:2) und die DJK/FC 1922 Seßlach (3:0) den Gruppensieg. Im Halbfinale hielten sie dann den Nachwuchs des 1. FC Nürnberg durch ein Tor von Magdalena Pflüger mit 1:0 in Schach, ehe es zum dramatischen Finale gegen den 1. FC Schweinfurt 05 kam. Yu Zhang brachte Ergolding zunächst früh in Führung, doch Fabienne Göthel glich für die Unterfränkinnen aus und erzwang die Entscheidung im Sechsmeterschießen, in dem Andrea Maric dann den entscheidenden Sechsmeter im Schweinfurter Kasten versenkte. Den dritten Platz sicherte sich der SC Regensburg – ebenfalls im Sechsmeterschießen. Die Talente aus der Oberpfalz bezwangen die Mädels vom Club mit 4:2. Nach regulärer Spielzeit hatte es 1:1 gestanden.

"Das war ein echtes Top-Turnier und ich bin mir sicher, dass heute alle Zuschauerinnen und Zuschauer voll auf ihre Kosten gekommen sind. Das Niveau war schon in den Gruppenspielen hoch, hat sich dann aber in den Entscheidungsspielen nochmal gesteigert mit der Krönung: dem packenden Finale, in dem alles drin war und das mit dem Sechsmeterschießen auch noch Spannung pur bot! Es macht mich stolz, dass die Endrunden sich auch von Jahr zu Jahr positiv entwickeln – vom spielerischen Niveau bis hin zur Organisation. Auch das ist ja ungemein wichtig für die weitere Entwicklung des Mädchenfußballs in Bayern. Jetzt drücken wir natürlich dem FC Ergolding bei der Süddeutschen Meisterschaft die Daumen. Aber ich bin mir sicher: Mit dieser Leistung ist auch dort für die Mannschaft alles möglich!“, sagte eine begeisterte Sandra Hofmann, Vorsitzende des Verbands-Frauen- und Mädchenausschuss, die das Turnier – wie auch BFV-Vizepräsidentin Silke Raml und Niederbayerns Bezirks-Vorsitzender Harald Haase – in der Halle live verfolgte.

Für die neuen Bayerischen U15-Hallenmeisterinnen geht es am 7. März in Ehningen bei der Süddeutschen Meisterschaft der U15-Juniorinnen weiter. Dort geht es um die Qualifikation für die Deutsche Meisterschaft, die vom 13. bis 15. März 2026 in Duisburg ausgetragen wird.

Die Abschlusstabelle:



