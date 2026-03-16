Historischer Einzug ins Endspiel: Die ersten Finalistinnen stehen fest

Mit einem 2:0-Heimerfolg über den Verbandsliga-Kontrahenten SV Allemannia Jessen zog die SG Union Sandersdorf zum ersten Mal in das Endspiel um den Polytan-Landespokal ein. Gina-Marie Rösener (11.) und Lilly Laube (36.) erzielten am Sonntag die Treffer zum historischen Erfolg.

Damit dürfen sich die Sandersdorferinnen auf ein kleines Heimspiel im Finale freuen. Das Endspiel findet ab 1. Mai im nur wenige Kilometer entfernten Wolfen statt. Wer den Union-Frauen dann gegenübersteht, ist noch nicht klar. Im zweiten Halbfinale empfängt der SSV Besiegdas am 22. April die Titelverteidigerinnen des 1. FC Magdeburg.