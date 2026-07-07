Historischer Aufstieg, neue Bühne, klares Ziel Teamcheck Nordhessen: SG Dittlofrod/Körnbach von red · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Pascal Fischer SGDK

Die SG Dittlofrod/Körnbach geht in eine Saison, die schon vor dem ersten Spiel einen besonderen Platz in der Vereinsgeschichte sicher hat. Der Aufstieg in die Gruppenliga ist der größte sportliche Erfolg seit Bestehen des Vereins – entsprechend groß ist die Freude, aber auch der Respekt vor der neuen Aufgabe.

„Natürlich sind wir mehr als zufrieden“, sagt Vorstandssprecher Pascal Fischer mit Blick auf die vergangene Spielzeit. Nach der verlorenen Relegation im Jahr 2025 habe die junge Mannschaft eine bemerkenswerte Reaktion gezeigt: Sie stand wieder auf, lernte aus der Erfahrung und krönte ihre Entwicklung mit einer herausragenden Saison. Eine junge Mannschaft mit gewachsener Reife Der Aufstieg ist nicht nur das Ergebnis einer starken Saison, sondern auch Ausdruck einer Entwicklung, die sich über längere Zeit angedeutet hat. Die Mannschaft hatte bereits mit dem Erreichen der Relegation 2025 ein Ausrufezeichen gesetzt, musste damals aber noch eine bittere Enttäuschung verarbeiten. Genau daraus zog das Team offenbar die richtigen Schlüsse. Die junge SGDK wirkte gefestigter, reifer und bereit, den nächsten Schritt zu gehen.

Am 28. Juni ist die Mannschaft locker in die Vorbereitung gestartet. Das Ziel für die neue Spielzeit ist dabei bewusst klar und bodenständig formuliert: Klassenerhalt. Die SG Dittlofrod/Körnbach freut sich darauf, sich in der Gruppenliga zu beweisen und mit etablierten Mannschaften zu messen. Für den Aufsteiger geht es zunächst darum, sich an Tempo, Qualität und Intensität der neuen Klasse zu gewöhnen. Fischer als Schlüsseltransfer Personell hat sich die SGDK gezielt verstärkt. Im Mittelpunkt steht dabei Dennis Fischer, der vom TSV Pilgerzell kommt und die Defensive stabilisieren soll. Zugleich ist er als verlängerter Arm des Trainerduos auf dem Platz eingeplant – eine Rolle, die Erfahrung, Kommunikation und Führungsqualität verlangt.