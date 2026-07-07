Historischer Aufstieg, neue Bühne, klares Ziel

Die SG Dittlofrod/Körnbach geht in eine Saison, die schon vor dem ersten Spiel einen besonderen Platz in der Vereinsgeschichte sicher hat. Der Aufstieg in die Gruppenliga ist der größte sportliche Erfolg seit Bestehen des Vereins – entsprechend groß ist die Freude, aber auch der Respekt vor der neuen Aufgabe.
„Natürlich sind wir mehr als zufrieden“, sagt Vorstandssprecher Pascal Fischer mit Blick auf die vergangene Spielzeit. Nach der verlorenen Relegation im Jahr 2025 habe die junge Mannschaft eine bemerkenswerte Reaktion gezeigt: Sie stand wieder auf, lernte aus der Erfahrung und krönte ihre Entwicklung mit einer herausragenden Saison.
Der Aufstieg ist nicht nur das Ergebnis einer starken Saison, sondern auch Ausdruck einer Entwicklung, die sich über längere Zeit angedeutet hat. Die Mannschaft hatte bereits mit dem Erreichen der Relegation 2025 ein Ausrufezeichen gesetzt, musste damals aber noch eine bittere Enttäuschung verarbeiten. Genau daraus zog das Team offenbar die richtigen Schlüsse. Die junge SGDK wirkte gefestigter, reifer und bereit, den nächsten Schritt zu gehen.
Am 28. Juni ist die Mannschaft locker in die Vorbereitung gestartet. Das Ziel für die neue Spielzeit ist dabei bewusst klar und bodenständig formuliert: Klassenerhalt. Die SG Dittlofrod/Körnbach freut sich darauf, sich in der Gruppenliga zu beweisen und mit etablierten Mannschaften zu messen. Für den Aufsteiger geht es zunächst darum, sich an Tempo, Qualität und Intensität der neuen Klasse zu gewöhnen.
Personell hat sich die SGDK gezielt verstärkt. Im Mittelpunkt steht dabei Dennis Fischer, der vom TSV Pilgerzell kommt und die Defensive stabilisieren soll. Zugleich ist er als verlängerter Arm des Trainerduos auf dem Platz eingeplant – eine Rolle, die Erfahrung, Kommunikation und Führungsqualität verlangt.
Weitere Neuzugänge sind Ali Dogru aus Eiterfeld, Adrian Platte von der SG Ludwigsau, Haysam Fattah aus Horas und Tobias Witzel aus Großentaft. Sie sollen dem Kader Breite, Qualität und zusätzliche Optionen geben. Auf der Abgangsseite stehen Kevin Pachowski, der zum SV Steinbach wechselt, Janik Rumpeltes zum SV Wölf sowie Paul Tulke und Leopold Hornung, die sich der SG Rasdorf/Soisdorf anschließen.
Im Kampf um die Spitzenplätze sieht Fischer vor allem die Absteiger Eiterfeld/Leimbach, Johannesberg und Hofbieber in einer guten Ausgangsposition. Auch Künzell und Freiensteinau müsse man auf dem Zettel haben – nicht zuletzt wegen guter Trainerarbeit und starker Vereinsführung.
Für Dittlofrod/Körnbach selbst zählt zunächst etwas anderes: ankommen, lernen, punkten. Nach dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte beginnt nun die nächste Prüfung. Die SGDK geht sie mit Vorfreude, Demut und dem Selbstvertrauen einer Mannschaft an, die bereits bewiesen hat, dass sie aus Rückschlägen stärker hervorgehen kann.
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