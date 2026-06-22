Historischer Aufstieg auch für Landsberger Jugend

Grenzenloser Jubel nach dem Aufstieg: Die U19 des TSV Landsberg – Foto: Thomas Ernstberger

Landsberg – Das Aufstiegs-Triple ist perfekt – ws für ein Erfolg für die Fußballer des TSV Landsberg. Nach dem „historischen“ Sprung der Ersten in die Regionalliga und dem Aufstieg der U15 in die Bezirksoberliga schaffte am Sonntag die U19, die A-Jugend, mit einem nie gefährdeten 5:0-Sieg beim FC Schwabing den nächsten „Erfolg für die Geschichtsbücher“. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte spielt der TSV-Nachwuchs in der kommden Saison in der Landesliga. Das gab es noch nie im Landkreis-Fußball.

Die Anspannung war Trainer Christian Ziegler (46), seinem Co Tizian Grasse (21) und Jugendleiter Marcus Dech (48) vorm Anpfiff des letzten Saisonspiels ins Gesicht geschrieben. Und auch bei den Landsberger Fans, Eltern und Freunden/Freundinnen, die zahlreich an der Münchner Bezirkssportanlage Alte Heide die Daumen drückten, war eine gewisse Nervosität zu bemerken. Denn nach der 1:2-Niederlage gegen Waldeck vor zwei Wochen war die Ausgangslage klar: Nur mit einem Sieg können die TSV-Jungs eine grandiose Saison mit Meisterschaft und Aufstieg krönen. David Zieglers frühes 1:0 (7.) trug noch nicht zur allgemeinen Nervenberuhigung bei. Erst, als Fabi Schneiders mit dem Pausenpfiff auf 2:0 stellte, war klar, wohin die Reise geht – in die Landesliga. Torjäger Luca Dollinger stellte dann mit seinem 25. Saisontor auf 3:0 (59.), ehe dem eingewechselten Silas Dorschky ein ganz besonderer Treffer gelang: Das 4:0 (78.) war das 100. Tor der Meistersaison, dem Toni Himmler noch das 101. (89.) folgen ließ. Danach: Unbeschreiblicher Jubel, Emotionen pur, die Spieler lagen sich vorm Aufstiegsfoto und der Meister-Pokal- und Wimpel-Übergabe durch Spielgruppenleiter Bernhard Hellmich genauso in den Armen wie Ziegler und Dech - da floss das ein oder andere Tränchen. „Das war unser Ziel, als wir vor vier Jahren zusammen mit Kaufering unser Projekt, die Jugendarbeit im Landkreis gemeinsam effektiver zun gestalten, gestartet haben. Jetzt haben wir es realisiert – Wahnsinn“, jubelte der Jugendleiter. Einen weiteren Grundstein für den Erfolg legte vor dem aktuellen „Meistermacher“ Ziegler TSV-Legende Muriz Salemovic (37), der mit der Truppe vor einem Jahr in die Bezirksoberliga aufstieg. Coach „Ziege“: „Als Aufsteiger gleich nochmal aufsteigen ist überragend.“ Zumal das Ziel vor der Saison „zwischen Platz eins und fünf mitspielen“ hieß.

Aber die Truppe um Kapitän Lorenz Edelmann war vom ersten Spieltag an Tabellenführer. Ihre Bilanz ist beeindruckend: 73 Punkte aus 30 Spielen, 101 Tore erzielt (Schnitt: 3,67 pro Partie) und nur 29 kassiert. Waldeck, das zum Abschluss 9:0 gegen Gaimersheim gewann, muss sich mit 72 Punkten mit Platz zwei zufrieden geben. „Sensationell, wie die Jungs die Spiele mit Kopf und Wahnsinns-Mentalität durchgezogen haben. Sie sind eine tolle Gemeinschaft, die auch viel miteinander unternimmt“, sagt Ziegler. „Ich bin so stolz auf das ganze Team.“ Ein dickes Extra-Lob gibt’s noch für „unsere Community“, die „unter der Saison unheimlich gewachsen ist. Wir hatten in jedem Auswärtsspiel mehr Zuschauer als die Heimmannschaft.“

Ziegler bleibt auch in der neuen Saison U19-Coach. Das Trainerteam verstärkt mit Ex-FCA-Scout Angelo Pronesti ein erfahrener Mann. Die Spieler des 2007er-Jahrgangs verabschieden sich in den Herrenbereich. Dollinger ist natürlich für den Regionalliga-Kader vorgesehen, Fabi Schneiders, Paul Dech, Jonas Grellmann, Jannik Pils und Armend Gashi für die zweite Mannschaft (Kreisliga). Marcus Dech verrät: „Da haben sie das nächste Ziel. Sie wollen nochmal hoch, in die Bezirksliga aufsteigen.“ Zuzutrauen ist es diesen ehrgeizig-erfolgreichen Jungs allemal.