Historischer Abend in Ammendorf: Die höchsten Siege der Verbandsliga

– Foto: Ulf Schubert

Es war ein historischer Abend, den die Zuschauer, Spieler und Verantwortlichen am Freitag im Stadion der Waggonbauer erlebt haben. Mit 14:2 (8:2) schoss der BSV Halle-Ammendorf die SG Rot-Weiß Thalheim ab. Ein Blick in die Geschichtsbücher zeigt: Das Schützenfest von Ammendorf ordnet sich in der Liste der höchsten Siege der Verbandsliga-Geschichte in Sachsen-Anhalt seit 1990/91 ganz weit oben ein.

Den Rekord für die Ewigkeit wird womöglich der VfB IMO Merseburg nie mehr abgeben: Im November 2014 gewannen die Merseburger mit 20:0 gegen den Schönebecker SC. Alleine Sebastian Schlorf, der in dieser Saison die Torjägerkanone einsackte, erzielte in dieser Partie acht Treffer. Von den 21 Verbandsliga-Partien, die nach FuPa-Erfassung zweistellig endeten, entfallen gleich sieben in der Saison 2014/15 auf den Schönebecker SC.

Nach FuPa-Recherchen gab es seitdem nur zwei Verbandsliga-Partien, in denen eine Mannschaft noch deutlicher gewann. (In unserer Auswertung zählen nur Spiele, deren Ergebnisse in der Wertung geblieben sind. Resultate von Mannschaften, die sich während des Saisonverlaufs zurückgezogen haben, sind nicht erfasst.)

Das zweithöchste Ergebnis in Sachsen-Anhalts höchster Spielklasse geht auf das Konto des Haldensleber SC. Am Maifeiertag 2012 landete der HSC einen 14:0-Heimerfolg über den SV Rot-Weiß Kemberg. Sportlich hielten die Kemberger in dieser Saison zwar die Klasse, zum Ende der Spielzeit aber beantragten sie den freiwilligen Gang in die Landesliga.

Fünf Verbandsliga-Partien mit einer Differenz von zwölf Toren

Auf Rang drei der höchsten Siege in der Verbandsliga-Geschichte landet dann bereits der Kantersieg der Ammendorfer über das Schlusslicht aus Thalheim. Bei diesem traf Janne Hartmann dreifach, Laurenz Hoffmann vierfach und Pascal Pannier sogar fünffach für den BSV, der sich damit nach dem Spitzenrang in der Ewigen Tabelle auch in dieser Kategorie einen Podestplatz sichert.

Dazu gab es vier weitere Partien, die mit einer Differenz von zwölf Toren entschieden wurden. Der VfB IMO Merseburg besiegte Union Schönebeck im Juni 2019 mit 13:1, der Hallesche FC II (2014/15 gegen den Schönebecker SC), der SV Blau-Weiß Zorbau und der VfB Sangerhausen (beide 2016/17 gegen den TV Askania Bernburg II) siegten jeweils mit 12:0.

Die höchsten Siege in der Geschichte der Verbandsliga Sachsen-Anhalt

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