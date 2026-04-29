Historische Rückrunde

Nur eine Mannschaft hat in der zweiten Saisonhälfte mit dem souveränen Gesamtspitzenreiter 1.FC Mühlhausen mithalten können. Verbandsliga-Interessierten wissen zweifellos sofort wer gemeint ist – die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal.
"Nein, so etwas habe ich noch nie erlebt", sagt Norbert Kirschner auf die 25 Punkte aus zehn Spielen angesprochen. Der Ziegele-Trainer weiß, woran das liegt: "Wir verteidigen als Mannschaft richtig gut und spielen uns immer sehr viele Chancen heraus." Der 36-Jährige bezieht in seine Analyse den gesamten Kader mit ein, hebt aber die Winterneuzugänge Adrian Malburg und Patrick Berecko, "sie bringen uns große Stabilität", sowie die Offensiven um Steffen Foshag, Finley Martin und Tarek Aliane, "sie arbeiten unheimlich viel fürs Team", hervor.
In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Mit nur neun Gegentoren verfügt die Köpfel-Elf über die beste Defensive der Rückrunde. Der Spielertrainer und sein Kapitän Timo Raab sind nach langwierigen Verletzungen im Spätjahr wieder fit und führen die Truppe aus dem defensiven Zentrum heraus, dazu steht mit Björn Lohmann einer zwischen den Pfosten, der alleine aufgrund seiner körperlichen Größe jedem Gegner Respekt einflößt.
Bei allen Jubelarien, die man auf Ziegelhausen-Peterstal gewillt ist einzustimmen, bleibt ein Fakt bestehen – der Klassenerhalt ist noch nicht sicher. "Wir haben im Winter von 14 Endspielen gesprochen und jetzt sind es noch fünf", versichert Kirschner, dass er und seine Mitstreiter nichts als gegeben hinnehmen. Dazu kommt, dass Berecko mit einem Außenbandriss im Sprunggelenk derzeit passen muss. Jede Partie muss für sich gespielt werden und die anstehende am Sonntag hat es in sich.
Mit dem VfB Eppingen kommt der Fünftplatzierte, der sich nach dem Aufstiegsverzicht des FV Fortuna Heddesheim zumindest wieder leise Hoffnungen auf die Aufstiegsrunde machen darf. Der dafür benötigte dritte Rang ist nur vier Punkte entfernt und das Restprogramm des VfB ist schaut um einiges angenehmer als das des 1.FC Bruchsal und von des GU-Türk. SV Pforzheim aus. "Ich erwarte eine sehr gute Verbandsliga-Mannschaft, die sich gegen jeden Gegner etwas ausrechnen darf", erläutert Kirschner und ergänzt selbstbewusst, "unser Lauf sorgt aber sicher auch für großen Respekt bei der Konkurrenz."