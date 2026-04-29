Historische Rückrunde Verbandsliga +++ Ziegelhausen-Peterstal steht ganz kurz vor dem Klassenerhalt +++ Kirschner: "So eine Rückrunde habe ich noch nie erlebt" von red. · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Es läuft einfach bei Ziegelhausen-Peterstal. – Foto: Y. Le Madon

Nur eine Mannschaft hat in der zweiten Saisonhälfte mit dem souveränen Gesamtspitzenreiter 1.FC Mühlhausen mithalten können. Verbandsliga-Interessierten wissen zweifellos sofort wer gemeint ist – die DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal.

"Nein, so etwas habe ich noch nie erlebt", sagt Norbert Kirschner auf die 25 Punkte aus zehn Spielen angesprochen. Der Ziegele-Trainer weiß, woran das liegt: "Wir verteidigen als Mannschaft richtig gut und spielen uns immer sehr viele Chancen heraus." Der 36-Jährige bezieht in seine Analyse den gesamten Kader mit ein, hebt aber die Winterneuzugänge Adrian Malburg und Patrick Berecko, "sie bringen uns große Stabilität", sowie die Offensiven um Steffen Foshag, Finley Martin und Tarek Aliane, "sie arbeiten unheimlich viel fürs Team", hervor. In Zahlen ausgedrückt bedeutet das: Mit nur neun Gegentoren verfügt die Köpfel-Elf über die beste Defensive der Rückrunde. Der Spielertrainer und sein Kapitän Timo Raab sind nach langwierigen Verletzungen im Spätjahr wieder fit und führen die Truppe aus dem defensiven Zentrum heraus, dazu steht mit Björn Lohmann einer zwischen den Pfosten, der alleine aufgrund seiner körperlichen Größe jedem Gegner Respekt einflößt.