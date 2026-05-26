Historische Premiere: Erfolgreicher erster FVR-Finaltag der Junioren Der Jugendfußball im Rheinland hat am Pfingstmontag ein neues Kapitel aufgeschlagen: Erstmals wurden alle Endspiele des IKK-Südwest-Junioren-Rheinlandpokals an einem gemeinsamen Finaltag ausgetragen. Im Schul- und Sportzentrum Bad Marienberg erlebten mehr als 800 Zuschauerinnen und Zuschauer ein echtes Fußballfest mit vier Endspielen von den D- bis zu den A-Junioren. Zwei Mal gewann dabei Eintracht Trier. von red · Heute, 17:59 Uhr · 0 Leser

Neben den C-Junioren der Eintracht gewann auch die U17 (im Bild) den Rheinlandpokal – Foto: Sabrina Kreuter/FV Rheinland

Den Auftakt machte das Finale der D-Junioren, in dem sich die TuS Koblenz mit 1:0 gegen die Sportfreunde Eisbachtal durchsetzte. In einer ausgeglichenen Partie mit Chancen auf beiden Seiten fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit: Eliah Castor drückte eine Ecke zum umjubelten Siegtreffer über die Linie, während zuvor vor allem Koblenz-Keeper Jonas Oginski mehrfach stark parierte.

Das anschließende Finale der C-Junioren gewann der SV Eintracht Trier 05 mit 5:3 gegen TuS Koblenz: Die Trierer erwischten den besseren Start und führten zwischenzeitlich deutlich, ehe Koblenz in einer turbulenten Schlussphase noch einmal herankam. Am Ende behielt Trier jedoch die Oberhand und sicherte sich verdient den Pokalsieg. Auch im Finale der B-Junioren hatte Eintracht Trier das bessere Ende für sich: Gegen die zweite Mannschaft der TuS Koblenz gewannen die Trierer nach Verlängerung mit 3:1. Koblenz ging zunächst in Führung, doch Trier glich aus und entschied die Partie in der Verlängerung durch einen Doppelpack von Kingston William Brady.

Den Schlusspunkt des Finaltags setzte das Endspiel der A-Junioren – erneut zwischen dem SV Eintracht Trier und TuS Koblenz. In einer intensiven Begegnung setzte sich die TuS mit 2:1 durch. Nach verwandelten Elfmetern auf beiden Seiten sorgte Maximilian Buchheit mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung zugunsten der Koblenzer. Neben dem sportlichen Geschehen bot der Finaltag auch organisatorisch und atmosphärisch einen würdigen Rahmen. Zwischen den Spielen wurde zudem die Auslosung der Nationen für die Mini-WM der E-Junioren durchgeführt.