Historische Premiere: Erfolgreicher erster FVR-Finaltag der Junioren

Den Auftakt machte das Finale der D-Junioren, in dem sich die TuS Koblenz mit 1:0 gegen die Sportfreunde Eisbachtal durchsetzte. In einer ausgeglichenen Partie mit Chancen auf beiden Seiten fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit: Eliah Castor drückte eine Ecke zum umjubelten Siegtreffer über die Linie, während zuvor vor allem Koblenz-Keeper Jonas Oginski mehrfach stark parierte.
Das anschließende Finale der C-Junioren gewann der SV Eintracht Trier 05 mit 5:3 gegen TuS Koblenz: Die Trierer erwischten den besseren Start und führten zwischenzeitlich deutlich, ehe Koblenz in einer turbulenten Schlussphase noch einmal herankam. Am Ende behielt Trier jedoch die Oberhand und sicherte sich verdient den Pokalsieg.
Auch im Finale der B-Junioren hatte Eintracht Trier das bessere Ende für sich: Gegen die zweite Mannschaft der TuS Koblenz gewannen die Trierer nach Verlängerung mit 3:1. Koblenz ging zunächst in Führung, doch Trier glich aus und entschied die Partie in der Verlängerung durch einen Doppelpack von Kingston William Brady.
Den Schlusspunkt des Finaltags setzte das Endspiel der A-Junioren – erneut zwischen dem SV Eintracht Trier und TuS Koblenz. In einer intensiven Begegnung setzte sich die TuS mit 2:1 durch. Nach verwandelten Elfmetern auf beiden Seiten sorgte Maximilian Buchheit mit seinem zweiten Treffer für die Entscheidung zugunsten der Koblenzer.
Neben dem sportlichen Geschehen bot der Finaltag auch organisatorisch und atmosphärisch einen würdigen Rahmen. Zwischen den Spielen wurde zudem die Auslosung der Nationen für die Mini-WM der E-Junioren durchgeführt.
Der Dauner Sven Edinger, Vorsitzender des FVR-Verbandsjugendausschusses, zog ein durchweg positives Fazit: „Unser erster Finaltag der Junioren im IKK-Südwest-Junioren-Rheinlandpokal war ein voller Erfolg. Die Endspiele der A- bis D-Junioren haben eindrucksvoll gezeigt, welchen Stellenwert der Jugendfußball verdient. Wir haben emotionale Begegnungen, spannende und hochklassige Spiele sowie faire Wettbewerbe erlebt. Ein besonderer Dank gilt dem JFV Wolfstein für die hervorragende Ausrichtung und die großartige Unterstützung vor Ort. Mit mehr als 800 Zuschauerinnen und Zuschauern herrschte eine beeindruckende Atmosphäre, die den Finalspielen einen würdigen Rahmen verliehen hat. Genau diesen Stellenwert möchten wir unseren Nachwuchswettbewerben geben – und ich denke, das ist uns an diesem Tag hervorragend gelungen.“