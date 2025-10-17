Historische Nominierung: FCM-Talent fährt zur Junioren-WM

Es ist eine Nachricht von historischem Ausmaß, die dieser Tage bei Tjark Möbius eingeflattert ist. Der junge Torhüter des 1. FC Magdeburg wurde vom Deutschen Fußball Bund in den Kader für die U17-Weltmeisterschaft in Katar berufen, die vom 3. bis 27. November stattfindet.

"Es ist das erste Mal, dass ein FCM-Nachwuchsspieler für den DFB für eine Weltmeisterschaft nominiert wurde, darauf sind wir mächtig stolz", schrieb der Verein zur Nominierung des 17-Jährigen, der im Frühjahr dieses Jahres bereits mit der DFB-Elf bei der Junioren-EM in Albanien teilgenommen hat. Beim FCM hütet Möbius, der 2022 vom 1. FC Frankfurt/Oder nach Magdeburg gekommen war, derzeit den Kasten der U19 in der DFB-Nachwuchsliga. Zum Spielerprofil:



