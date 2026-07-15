Historische Heimspielwoche für den SV Wenzenbach Zum ersten Landesligaspiel der Vereinsgeschichte gastiert am Donnerstagabend Mitaufsteiger FC Amberg am Jahnweg von Florian Würthele · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

Führt den SV Wenzenbach in seine erste Landesliga-Spielzeit: Trainer Sepp Schuderer. – Foto: Florian Würthele

Premiere jagt Premiere: Der SV Wenzenbach hat es auf seinen sozialen Kanälen klangvoll als „historische Woche“ betitelt. Zunächst bestreitet der aufstrebende Verein aus dem Landkreis Regensburg am Donnerstagabend (Anstoß: 18.30 Uhr) das erste Landesligaspiel seiner Geschichte. Mit dem FC Amberg gastiert ein Mitaufsteiger und ein klangvoller Name des Oberpfälzer Amateurfußballs am Jahnweg. Die Partie wurde vorverlegt, da nur zwei Tage später gleich die nächste Premiere auf die Wenzenbacher wartet. Zum ersten Mal sind sie im Bayerischen Totopokal zugegen. Im Rahmen der ersten Hauptrunde schaut am Samstag die DJK Vilzing vorbei.

Morgen, 18:30 Uhr SV Wenzenbach Wenzenbach FC Amberg FC Amberg 18:30 live PUSH



Zwei historische Heimspiele dicht hintereinander warten also auf den SVW, der in den letzten Tagen und Wochen intensiv geschuftet hat. In den Vorbereitungsspielen blieben Kapitän Andreas Pegoretti und seine Mitstreiter ungeschlagen, trotzten unter anderem der klassenhöheren DJK Gebenbach ein 2:2 ab. An der Seitenlinie steht mit Sepp Schuderer ein neuer Mann. Der höchsterfahrene Übungsleiter soll den Aufsteiger – über die Relegation schaffte der Vizemeister der Bezirksliga Süd den Sprung nach oben – zum Klassenerhalt führen. „Die Vorbereitung war gut und vielversprechend. Der komplett runderneuerte Staff um Sepp Schuderer funktioniert sehr gut seit Tag eins. Auch die neuen Spieler leben sich gut ein und können unsere Mannschaft auf jeden Fall verstärken“, berichtet Vorsitzender Matthias Beier erfreut. Insgesamt zehn Neuzugänge galt es zu integrieren.



Fürs erste Landesligaspiel gegen den FC Amberg ist die Wenzenbacher Marschroute klar: nicht leer ausgehen. „Die Zielsetzung gegen Amberg ist es natürlich, im ersten Heimspiel gegen einen Aufsteiger, der sich stark verstärkt hat, vor den eigenen Zuschauern was Zählbares mitzunehmen“, macht Beier klar. Der Funktionär schiebt hinterher: „Alles freut sich, dass es jetzt endlich losgeht.“ Personell hat der Liga-Newcomer zum Start keine Sorgen. Einziger Ausfall ist Felix Beck. Der junge Defensivmann zog sich zuletzt einen Kreuzbandriss zu und wird dem Team lange fehlen.





Viel getan hat sich unterdessen beim FC Amberg. Der Kader sah einen neuen Anstrich, wurden doch gleich 14 neue Spieler verpflichtet. Dementsprechend fand ein Umbruch statt beim Meister der Bezirksliga Nord. „Erst einmal freuen wir uns, dass wir in der Landesliga zurück sind. Wir wollen in dieser Liga auch mal länger bleiben“, betont der Sportliche Leiter Roman Reinhardt. Dem Auftaktgegner zollt er Respekt: „Wenzenbach ist wie wir aufgestiegen und zum ersten Mal in der Landesliga dabei. Dementsprechend ist am Anfang bestimmt noch Euphorie da. Offensiv sind sie sehr gefährlich und haben da gute Einzelspieler. Dies hat man auch an den Testspielergebnissen gesehen. Wir haben das ein oder andere Spiel beobachten können.“



Reinhardt sieht die Seinen „gut gerüstet“ und empfindet es nicht unbedingt als Nachteil, mit einem Auswärtsspiel zu starten: „Da liegt meist der Druck mehr bei der Heimmannschaft.“ Bestenfalls möchten die Amberger mit einem Dreier in die Saison starten: „Wir sind heiß auf das Spiel und wollen es natürlich gewinnen. Wir werden alles geben und in jedes Spiel mit dem Mindset reingehen, dass wir es gewinnen wollen.“ Die Amberger Spielertrainer Friedrich Lieder, Mario Zitzmann und „Co“ Matthias Graf müssen auf die am Knie verletzten Spieler Leon Brandl, Marco Helleder und Elias De Luca verzichten. Zudem fehlt Sven Florek urlaubsbedingt. Nick Sperlich und Tizian Hammer sind angeschlagen. „Wir stellen eine schlagkräftige Truppe“, versichert Reinhardt.



