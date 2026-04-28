Historische Auswärtsstärke

Hannover 96 hat mit dem 3:1-Erfolg beim Karlsruher SC nicht nur im Aufstiegsrennen ein wichtiges Zeichen gesetzt, sondern zugleich einen historischen Meilenstein erreicht. Der neunte Auswärtssieg der laufenden Saison bedeutet einen neuen Vereinsrekord – eine Marke, die den Niedersachsen in ihrer gesamten Geschichte in der 1. und 2. Bundesliga zuvor noch nie gelungen war.
Bislang lag der Höchstwert bei acht Auswärtserfolgen. Diesen stellte Hannover in der Zweitligaspielzeit 2001/02 auf, die am Ende mit dem Bundesliga-Aufstieg gekrönt wurde. Ein Jahr später wurde dieselbe Anzahl in der Bundesliga-Saison 2002/03 erneut erreicht. Mit dem Erfolg im Wildpark hat das Team von Christian Titz diese Bestmarke nun erstmals übertroffen.
Nicht nur die Zahl der Siege unterstreicht die außergewöhnliche Saison auf fremden Plätzen. Nach 16 Auswärtsspielen stehen bereits 32 Punkte auf dem Konto – ebenfalls so viele wie nie zuvor.
Zum Vergleich:
Damit hat die aktuelle Mannschaft gleich zwei historische Bestwerte aufgestellt: die meisten Auswärtssiege und die höchste Punkteausbeute in einer Saison außerhalb der Heinz von Heiden Arena.
Gerade im engen Rennen um die Spitzenplätze bekommt diese Statistik zusätzliches Gewicht. Während viele Konkurrenten auf fremdem Platz regelmäßig Punkte liegen lassen, präsentiert sich Hannover auswärts bemerkenswert konstant, stabil und nervenstark.
Die Mannschaft von Christian Titz hat sich damit eine entscheidende Grundlage für ihre starke Tabellenposition geschaffen.
Schon bald kann der Rekord weiter ausgebaut werden. Am Samstag, 9. Mai, gastieren die Roten beim VfL Bochum. Mit einem weiteren Erfolg würde Hannover 96 erstmals zweistellig bei den Auswärtssiegen werden.
Unabhängig davon steht bereits jetzt fest: Noch nie war Hannover 96 in der 1. und 2. Bundesliga auswärts erfolgreicher als in dieser Saison.