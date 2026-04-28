Historische Auswärtsstärke Hannover 96 schreibt mit dem Sieg in Karlsruhe ein neues Kapitel der Vereinsgeschichte von red · Heute, 10:17 Uhr · 0 Leser

– Foto: IMAGO/ Nico Herbertz

Hannover 96 hat mit dem 3:1-Erfolg beim Karlsruher SC nicht nur im Aufstiegsrennen ein wichtiges Zeichen gesetzt, sondern zugleich einen historischen Meilenstein erreicht. Der neunte Auswärtssieg der laufenden Saison bedeutet einen neuen Vereinsrekord – eine Marke, die den Niedersachsen in ihrer gesamten Geschichte in der 1. und 2. Bundesliga zuvor noch nie gelungen war.

Bislang lag der Höchstwert bei acht Auswärtserfolgen. Diesen stellte Hannover in der Zweitligaspielzeit 2001/02 auf, die am Ende mit dem Bundesliga-Aufstieg gekrönt wurde. Ein Jahr später wurde dieselbe Anzahl in der Bundesliga-Saison 2002/03 erneut erreicht. Mit dem Erfolg im Wildpark hat das Team von Christian Titz diese Bestmarke nun erstmals übertroffen. Auch bei den Punkten Spitze Nicht nur die Zahl der Siege unterstreicht die außergewöhnliche Saison auf fremden Plätzen. Nach 16 Auswärtsspielen stehen bereits 32 Punkte auf dem Konto – ebenfalls so viele wie nie zuvor.

Zum Vergleich: 2001/02 holte Hannover 31 Auswärtspunkte

2002/03 waren es 25 Zähler Damit hat die aktuelle Mannschaft gleich zwei historische Bestwerte aufgestellt: die meisten Auswärtssiege und die höchste Punkteausbeute in einer Saison außerhalb der Heinz von Heiden Arena.