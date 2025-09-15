Historisch. Unvergesslich.

Doch am Ende erlebten die Zuschauer in Dachwig ein historisches Ergebnis: Der SV SCHOTT Jena demontierte den FC An der Fahner Höhe mit 10:0 und sorgte damit für den höchsten Sieg in der Vereinsgeschichte auf diesem Niveau.

Dass sich die Partie zu einem derartigen Debakel für die Gastgeber entwickeln würde, war vor Anpfiff nicht abzusehen. Die Statistik sprach klar gegen SCHOTT: In den acht vorherigen direkten Duellen konnte Jena nur ein einziges Mal gewinnen, viermal hatte Fahner Höhe triumphiert, dreimal gab es ein Remis. Noch nie zuvor war SCHOTT in Dachwig ein Sieg gelungen – das beste Ergebnis bislang war ein 1:1 im Jahr 2018.

Schon in der Anfangsphase deutete sich an, dass der SV SCHOTT an diesem Nachmittag hochkonzentriert und taktisch perfekt eingestellt auftrat. Bereits in der 10. Minute fiel das 0:1 durch Benno Walther.Nur drei Minuten später erhöhte Rumen Kirchev auf 0:2 (13.). Die Gäste kamen so richtig ins Rollen, das Toreschießen lief wie das Brötchenbacken: "Schnittstellenpass, Eins-gegen-Eins, Fernschuss, Eingabe von Außen, zweiter Ball im Strafraum, Standarsituation. Die ersten fünf Tore sind vielfältig gefallen", so Kummer zu den Treffern. Bock und Kirchev erhöhten bis Mitte der zweiten Halbzeit auf 4:0 (16./26.). Die Szene, die das Spiel endgültig entschied, folgte in der 30. Minute: Carl Robert Winkler traf zum 0:5. Kurz darauf sah Fahner-Spieler Jan-Lucas Bärwolf die Rote Karte. Spätestens jetzt war die Partie entschieden – und für die Gastgeber ging es nur noch um Schadensbegrenzung. „Die Rote Karte gegen Bärwolf, den ich als Spieler sehr schätze, hat die Kräfteverhältnisse dann natürlich noch klarer zu unseren Gunsten verschoben", so Christian Kummer. Kurz vor der Pause hätte SCHOTT sogar noch weiter erhöhen können, doch Henry Krause vergab einen Foulelfmeter. Mit dem 0:6 zur Halbzeit war die Partie längst entschieden. Moritz Bohm im Fahner-Tor - der erst mit Transferschluss verpflichtet wurde - konnte einem in seinem zweiten Pflichtspiel für den FCAdFH nur Leid tun.

Für die zweite Hälfte gab Fahner-Coach Dimo Raffel seinem Team eine klare Marschroute mit auf den Weg: Kompakt stehen, tief verteidigen, keine weiteren einfachen Gegentore zulassen. Doch der Plan verpuffte nahezu wirkungslos. „Wir haben es mental wie emotional nicht mehr geschafft, uns zu wehren“, erklärte Raffel nach der Partie ernüchtert. „Läuferisch wie taktisch waren wir nicht auf dem Platz und haben uns unserem Schicksal ohne Gegenwehr ergeben – das stimmt mich sehr bedenklich.“ Die Folge: SCHOTT spielte befreit auf und erhöhte Tor um Tor. Fahner Höhe wirkte in Unterzahl völlig überfordert. Dass mit Kapitän Artur Machts und Vize-Kapitän Robert Lischke zwei Abwehrsäulen fehlten, wollte Raffel allerdings nicht als Ausrede gelten lassen: „Natürlich sind Artur und Robert wichtige Spieler für uns. Aber wir hatten trotzdem genügend Qualität auf dem Platz, um es besser zu machen. Das darf keine Erklärung für so eine Niederlage sein.“

Kummer feiert „Once-in-a-lifetime-Spiel“

Während beim FC An der Fahner Höhe die Köpfe hingen, herrschte bei den Gästen grenzenloser Jubel. Christian Kummer, der bislang nie mit SCHOTT in Dachwig gewinnen konnte, sprach von einem ganz besonderen Erlebnis: „Wir wollten diesmal unbedingt Punkte mitnehmen. Dafür mussten wir mutig und entschlossen auftreten – und das haben wir getan. In Dachwig zu bestehen, ist immer extrem schwer. Dass uns am Ende fast alles gelungen ist, hat diesen Nachmittag zu einem historischen gemacht. Das ist so ein Once-in-a-lifetime-Spiel“, schwärmte der Trainer.

Kummer erinnerte auch an die letzte Begegnung in Dachwig vor drei Monaten, die SCHOTT mit 2:4 verloren hatte: „Damals haben wir eine wichtige Lektion gelernt. Dieses Mal haben wir sie perfekt umgesetzt. Wir sind 90 Minuten bei unserem Plan geblieben, ohne verrückte Dinge auszuprobieren. Am Ende steht ein Ergebnis, das man nicht planen kann – ob es 5, 6 oder 10 Tore werden, ist dann eher etwas für die Schlagzeile."

Blick nach vorn

Trotz des historischen Ergebnisses mahnte Kummer zur Bodenständigkeit: „Das ist jetzt eine schöne Momentaufnahme. Aber wir wissen, dass der nächste starke Gegner schon vor der Tür steht und wir wieder bei 0:0 beginnen. In dieser Saison darf man sich nur sehr wenige Aussetzer erlauben, wenn man oben mitspielen will.“ Kummer selbst hat schon mal im April 2022 ein ähnliches Spiel beim 8:1 gegen Neustadt/Orla erlebt. "Ebenso wird mir abs sofort immer diese 13. September in Erinnerung bleiben. 10:0 gegen so ein Team, ist schon verrückt".

Für Fahner-Trainer Dimo Raffel bleibt die höchste Niederlage der Vereinsgeschichte ein schmerzhaftes Erlebnis: „Dieses Spiel sollte jedem Einzelnen die Sinne schärfen. Ohne Wille, Gier und Emotionalität wird der Weg sehr steinig. Solche Erfahrungen sind Neuland für uns alle, aber wir müssen da gemeinsam durch und die richtigen Schlüsse ziehen.“