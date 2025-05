»Historisch«: SpVgg Weiden II relegiert – Trio gerettet

Am letzten Spieltag der Bezirksliga Nord war sowohl oben als auch unten in Sachen Relegation noch nichts entschieden. Im Rennen um Platz 2 setzte sich die SpVgg SV Weiden II im Fernduell mit dem FC Wernberg durch. Dank eines souveränen 4:1-Heimerfolgs gegen Hahnbach zieht die Rodler-Crew in die Relegation zur Landesliga ein. Weidens Erstrunden-Gegner wird zur Stunde ausgelost.



Im Tabellenkeller versuchten gleich vier Mannschaften der Extrahürde gegen den Abstieg zu entgehen. Nach ihrer 0:4-Niederlage in Wernberg muss nun die SV Grafenwöhr in die Relegation. Die Klasse halten der SV Inter Bergsteig Amberg, der Meister Etzenricht ein 1:1 abtrotzte, die SpVgg Pfreimd trotz einer 2:4-Niederlage gegen Schlicht sowie die DJK Arnschwang durch einen 3:0-Derbysieg bei Willmering-Waffenbrunn zusammen mit Vohenstrauß. In den beiden restlichen Spielen trennten sich der FV Vilseck und der FC Raindorf 2:2-Unentschieden, während der TSV Tännesberg zum Abschluss einen deutlichen Auswärtserfolg in Schnaittenbach feierte. Weitere Trainerstimmen folgen.