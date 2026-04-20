Historisch schwarzer Tag: Offenhausen kassiert zehn Gegentore in Ulm

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen der TSG Ehingen und dem SV Jungingen trennten sich die Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Die Ehinger starteten stark in die zweite Halbzeit: Florjan Shala brachte seine Mannschaft in der 53. Minute nach einem Schuss, den der Torwart Oskar nicht festhalten konnte, in Führung. Nikolaj Adlwarth erhöhte in der 78. Minute auf 2:0, nachdem er einen langen Ball gekonnt verarbeitet hatte. Doch der SV Jungingen gab nicht auf. Nach einem Handspiel verwandelte Laurin Schmidt in der 84. Minute den Elfmeter souverän. In der Nachspielzeit gelang Florian Holoch der Ausgleich, indem er sich durch die Abwehr tankte und ins lange Eck traf.

Im Bezirksliga-Duell zwischen SC Türkgücü Ulm und SV Offenhausen am 19. April 2026 dominierten die Gastgeber mit einem beeindruckenden 10:1-Sieg. Adel Ajkunic eröffnete das Torfestival in der 9. Minute nach einer Vorlage von Burak Kesici. Ismail Demiray erhöhte in der 23. Minute auf 2:0. Ajkunic schnürte einen Doppelpack (38., 39.) und Ismethan Agce traf kurz vor der Halbzeit zum 5:0. Nach dem Seitenwechsel gelang Jasmin Busatlic der Ehrentreffer für Offenhausen (48.), doch Türkgücü ließ nicht nach. Melis Hodzic, Vedin Bektic und Agce (67., 69.) sorgten für den klaren Endstand.

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem FC Hüttisheim und dem FV Asch-Sonderbuch setzten sich die Hausherren mit 1:0 durch. Das Spiel begann mit einer starken Torchance für Asch, doch Hahn rettete in der 11. Minute spektakulär auf der Linie. Hüttisheim zeigte sich nervös, fand aber in der 35. Minute den Weg zum Tor: David Janusz verwertete eine präzise Flanke von Daniel Krug und brachte sein Team in Führung. In der zweiten Halbzeit dominierte Hüttisheim, doch klare Chancen blieben Mangelware. Asch hatte in der 74. Minute Pech, als ein Schuss an den Pfosten knallte. Polach hielt in der Schlussphase stark, und Hüttisheim sicherte sich verdient die drei Punkte.

Im Bezirksliga-Duell am Freitagabend setzte sich der TSV Langenau mit 3:1 beim TSV Kettershausen-Bebenhausen durch. Schiedsrichter Moritz Kammerer pfiff die Partie, in der Kettershausen zunächst stark begann. Doch in der 26. Minute erhielt Langenau einen Elfmeter, den Timo Bemsel sicher verwandelte und damit das 0:1 erzielte. Nur wenige Minuten später, in der 41. Minute, erhöhte Anton Romer auf 0:2. Nach der Halbzeit legte Bemsel gleich nach und traf in der 53. Minute zum 0:3. Kettershausen gab jedoch nicht auf und erzielte durch Alexander Seidel in der 58. Minute den 1:3-Anschlusstreffer. Trotz kämpferischer Leistung blieb der TSV Kettershausen ohne Punktgewinn.

Im Donaustadion trafen SW Donau und SGM Senden-Ay im Bezirksliga-Duell aufeinander. Hendrik Rechtsteiner brachte die Heimelf in der 28. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Markus Ottenbreit in Führung. Nach der Pause glich Samuel Haas für die Gäste aus (48.). Doch SW Donau antwortete: Lukas Ottenbreit erzielte das 2:1 (74.), bevor Jakub Wojciechowski in der Schlussminute per Elfmeter den Endstand von 3:1 sicherte. Schiedsrichter Andreas Schindele leitete das spannende Spiel souverän.

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem SV Westerheim und dem TSV Blaustein setzte sich die Heimelf mit 3:0 durch. Ein unglückliches Eigentor von Julian Jans in der 41. Minute brachte Westerheim in Führung. Kurz vor der Halbzeit sah Mark Ruckgaber die rote Karte. Nach der Pause erhöhte Thorsten Rieck per Kopfball auf 2:0 (55.), bevor er in der 73. Minute das 3:0 erzielte, erneut vorbereitet von Chris Lehner.

Im spannenden Duell zwischen dem SV Eggingen und der SGM Aufheim Holzschwang endete das Spiel 1:1. Tim Hartmann brachte die Gäste in der 41. Minute mit einem präzisen Schuss in Führung. In der zweiten Halbzeit glich Tim Hehnle in der 80. Minute nach einem schönen Zuspiel von Jaro Henke aus. Kurz vor Schluss sah Melik Kelekcio wegen einer Notbremse die Rote Karte.

Im Bezirksliga-Duell zwischen dem FC Burlafingen und der SG Öpfingen kam es zu einer einseitigen Partie. Marcel Siegler brachte die Gäste in der 48. Minute mit einem feinen Treffer nach Vorlage von Jonas Herde in Führung. Nur 15 Minuten später erhöhte Philipp Mall auf 0:2, nachdem Siegler ihm den Ball zuspielte. In der 66. Minute sah Rafal Mateusz Czerwinski die gelb-rote Karte, was die Situation für Burlafingen weiter erschwerte. Öpfingen ließ sich nicht bremsen und erzielte in der 70. Minute durch Siegler das 0:3, gefolgt von einem Treffer von Jonas Herde in der 73. Minute. Silas Eberle schnürte in der Schlussphase einen Doppelpack (81., 85.) und besiegelte das klare 0:6.

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