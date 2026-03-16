Historisch: Schorndorf lässt SG Weinstadt keine Chance - 8:0 (6:0) Schornsdorfs Landesliga-Trainer Koray Yildiz: „Es war eine außergewöhnliche Leistung gegen ein Top-Team“ von pm · Heute, 16:40 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jens Körner

Die SG Schorndorf hat im Verfolgerduell der Landesliga ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Bei der SG Weinstadt gewannen die Daimlerstädter am gestrigen Sonntag mit einem beispiellosen 8:0 (6:0) und feierten damit den höchsten Sieg ihrer Landesliga-Historie. Es war kein Sieg gegen einen schlafenden Gegner, sondern das Resultat einer Schorndorfer Elf, die Weinstadt durch eine enorme spielerische Wucht und eine lückenlose taktische Präsenz schlichtweg jede Möglichkeit zur Entfaltung nahm.

Dabei hätte die Partie einen völlig anderen Verlauf nehmen können: Keine 60 Sekunden waren gespielt, als Kujtim Sylaj, der gemeinsam mit seinem Bruder Faton die Torjägerliste der Liga anführt, frei vor dem Schorndorfer Tor auftauchte. Marcel Knauß parierte jedoch im Eins-gegen-Eins stark per Fußabwehr. Es war die Initialzündung für die Gäste. SG-Trainer Koray Yildiz sprach nach Abpfiff von einer „unfassbar starken Leistung“ seines Keepers, der auch in der Folgezeit zur Stelle war, wenn die gute Schorndorfer Defensive gegen die spielstarken Hausherren doch einmal überspielt wurde. Nach dem frühen Weckruf riss Schorndorf das Heft des Handelns mit einer Vehemenz an sich, die Weinstadt keine Luft zum Atmen ließ. Den Torreigen eröffnete Marcelo Vulcano in der 4. Minute, als er nach zwei geblockten Versuchen im dritten Anlauf per Kopf traf. Nur vier Minuten später erhöhte Kapitän Matthias Morys, der einen langen Ball von Rössler technisch anspruchsvoll verarbeitete und per Heber zum 2:0 abschloss. Erneut Vulcano (20.), Pascal Schal (23.) und Shkodran Selimaj (27.) schraubten das Ergebnis binnen einer halben Stunde auf 5:0. Kurz vor der Pause markierte der überragende Morys nach Vorarbeit von Selimaj den 6:0-Halbzeitstand.