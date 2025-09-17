Historisch schlechter Jahn-Start: »4. Liga ist nicht unser Anspruch«

Enttäuschung, Frust und auch etwas Ratlosigkeit im Lager des SSV Jahn: Die verdiente 0:2-Auswärtsniederlage beim SV Wehen Wiesbaden markierte am Dienstagabend die dritte Niederlage in Folge. Offensiv mit viel zu wenig Power und defensiv bei beiden Gegentoren nicht auf der Höhe: Die Wimmer-Elf präsentierte sich in Hessen wie so oft bei ihren Auswärtsauftritten. Erst vier Punkte nach sechs Spielen stehen zu Buche. So schlecht sind die Regensburger noch nie gestartet in ihrer Drittliga-Historie!

„Wir sind natürlich enttäuscht – Mannschaft, Trainer, Fans“, sagte Cheftrainer Michael Wimmer auf der Pressekonferenz. An sich sei man gut reingekommen ins Spiel, „auch wenn Wehen die besseren Chancen hatte“. Florian Dietz vergab mit dem Pausenpfiff die einzig nennenswerte Jahn-Chance bis dahin. Zuvor hatte Wiesbaden einen Elfmeter kläglich vergeben. Beim ersten Gegentor (70.) „hatten wir einen einfachen Ballverlust und verteidigten dann in der Box nicht vernünftig“. Anschließend habe man laut Wimmer alles versucht. Dejan Galjen traf aus spitzem Winkel den Pfosten. Eine Minute später schlugen die Hessen zum 2:0 zu (84.). „Wie dieses Tor fällt, das sind die Punkte an denen wir arbeiten müssen: Im Zweikampfverhalten besser, robuster, konsequenter und nicht so naiv zu sein. Wichtig ist, dranzubleiben und hart an diesen Punkten zu arbeiten.“ Gerade die Verbesserung des Zweikampfverhaltens hob Wimmer hervor.



