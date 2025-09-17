Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Geknickte Köpfe bei den Spielern des SSV Jahn Regensburg. – Foto: IMAGO / Jan Huebner
Historisch schlechter Jahn-Start: »4. Liga ist nicht unser Anspruch«
Durch die 0:2-Niederlage in Wiesbaden schlittert Jahn Regensburg in der 3. Liga allmählich in die Krise
Enttäuschung, Frust und auch etwas Ratlosigkeit im Lager des SSV Jahn: Die verdiente 0:2-Auswärtsniederlage beim SV Wehen Wiesbaden markierte am Dienstagabend die dritte Niederlage in Folge. Offensiv mit viel zu wenig Power und defensiv bei beiden Gegentoren nicht auf der Höhe: Die Wimmer-Elf präsentierte sich in Hessen wie so oft bei ihren Auswärtsauftritten. Erst vier Punkte nach sechs Spielen stehen zu Buche. So schlecht sind die Regensburger noch nie gestartet in ihrer Drittliga-Historie!
„Wir sind natürlich enttäuscht – Mannschaft, Trainer, Fans“, sagte Cheftrainer Michael Wimmer auf der Pressekonferenz. An sich sei man gut reingekommen ins Spiel, „auch wenn Wehen die besseren Chancen hatte“. Florian Dietz vergab mit dem Pausenpfiff die einzig nennenswerte Jahn-Chance bis dahin. Zuvor hatte Wiesbaden einen Elfmeter kläglich vergeben. Beim ersten Gegentor (70.) „hatten wir einen einfachen Ballverlust und verteidigten dann in der Box nicht vernünftig“. Anschließend habe man laut Wimmer alles versucht. Dejan Galjen traf aus spitzem Winkel den Pfosten. Eine Minute später schlugen die Hessen zum 2:0 zu (84.). „Wie dieses Tor fällt, das sind die Punkte an denen wir arbeiten müssen: Im Zweikampfverhalten besser, robuster, konsequenter und nicht so naiv zu sein. Wichtig ist, dranzubleiben und hart an diesen Punkten zu arbeiten.“ Gerade die Verbesserung des Zweikampfverhaltens hob Wimmer hervor.
Keeper Felix Gebhardt zeigte klare Kante bei Magenta: „Unser Anspruch ist die 3. Liga – mindestens, wenn nicht mehr. Wer sich hinstellt und sagt, er hat Angst vor der 4. Liga: Das ist nicht der Anspruch des Vereins, von uns Spielern und sollte auch von keinem Fan der Anspruch sein. Klar ist ein bisschen Enttäuschung und Frust dahinter. Aber es war erst der fünfte Spieltag.“ Gleichzeitig geht Gebhardts Blick nach vorne, so sagt er auf der Jahn-Homepage: „Das Gute im Fußball ist, dass es direkt weitergeht in Ulm. Da sind wir in der Pflicht, den Fans endlich etwas zurückzugeben.“
Benedikt Bauer tat „diese erneute Niederlage weh. Wir sind mega enttäuscht.“ Zum Spiel sagte er auf der Homepage: „Wir belohnen uns erneut nicht für den Aufwand. Einerseits fehlt uns das Spielglück, auf der anderen Seite fehlt es uns an Durchschlagskraft. Es ist nicht alles schlecht, wie es auf den ersten Blick scheint. Wir haben sicherlich das Potenzial in der Liga mitzuhalten, man macht sich viele Gedanken, warum es aktuell aber nicht läuft. Wir müssen weiter hart an uns arbeiten, um aus dieser Situation herauszukommen.“
Das mit dem Ruder rumreißen – gerade auswärts – soll am kommenden Sonntag (19.30 Uhr) klappen. Da gastiert der SSV Jahn bei Mitabsteiger SSV Ulm, der ebenfalls nicht gut aus den Startlöchern gekommen ist. Ans Ulmer Donaustadion haben die Oberpfälzer schlechte Erinnerungen, dort setzte es im Januar ein 1:5-Debakel. Übrigens: Mit FuPa könnt ihr VIP-Tickets für das Spiel gewinnen...