Historisch: SC St. Tönis steht erstmals im Viertelfinale

„Wir können das Ding hier noch drehen“, gab Trainer Bekim Kastrati seiner Elf in die zweite Halbzeit mit. Im Dauerregen dominierte der SC die Partie und nach Vorarbeit von Suaterna-Florez gab das 1:2 durch Tyler Nkmanyi weiteren Schub für eine erfolgreiche Aufholjagd (61.). Mit einem direkt verwandelten und sehenswerten Freistoß schoss der junge Mohamad Hegi den SC in die Verlängerung (82.), in der nun alles für die Gäste sprach. Niklas Withofs ebnete schließlich den Weg zum Sieg (99.). Suaterna-Florez (112.) legte schnell nach und Julio Torrens sorgte für den Endstand (120.). „Ich freue mich besonders für Mo, der bisher nur Kurzeinsätze hatte“, sagte Kastrati nach dem Spiel, „nach dem 2:2 wusste ich, dass wir das Ding noch rocken können. Sicher haben wir am Ende ein bisschen Glück gehabt und bei den Einwechslungen auch ein gutes Händchen. Wir waren nachher unfassbar froh. Kompliment an die Mannschaft, wie sie das gemeistert hat.“

Fokus auf die Liga