Historisch: SC St. Tönis steht erstmals im Viertelfinale

Für den SC St. Tönis geht die Reise im Niederrheinpokal weiter. Im Duell zweier Oberligisten setzte sich der Sportclub am Mittwochabend beim 1. FC Kleve mit 5:2 (0:2/2:2) nach Verlängerung durch und feierte damit im Pokalwettbewerb den größten sportlichen Erfolg der Vereinsgeschichte.
Fußball-Abteilungsleiter Markus Hagedorn, der die Mannschaft nach der 1:2-Niederlage in der Meisterschaft an gleicher Stelle noch punktuell kritisierte, zollte ihr diesmal großen Respekt: „Nach einem Arbeitstag und der langen Anreise war das Spiel für den Kopf und den Körper herausfordernd. Aber das haben die Spieler klasse gemeistert. Jetzt schauen wir mal, wohin die Reise noch gehen kann. Wenn wir nicht direkt den MSV Duisburg zugelost bekommen.“
Über weite Strecken erinnerte viel an den Verlauf im Meisterschaftsspiel. Der SC machte auf durchnässten Rasenplatz das Spiel, konnte die eine oder andere Halbchance der Gastgeber aber nicht verhindern. Und wieder war es ein Ballverlust, der die Klever Führung einleitete. Der FC konterte und der Ex-St. Töniser Dario Gerling traf zum 1:0 (28.). Nur vier Minuten später hieß es 2:0 durch einen von Nermin Badnjevic verwandelten Foulelfmeter (32.), das bei den Gästen quälende Erinnerungen wachgerufen haben dürfte. Zumal den Gästen trotz einiger guter Ansätze der Anschlusstreffer vor der Pause erneut versagt blieb. Auch das Glück schien sich wieder abzuwenden, denn Gianluca Rizzo scheiterte nach einer Flanke von Julian Suaterna-Florez am Klever Querbalken (45.).
„Wir können das Ding hier noch drehen“, gab Trainer Bekim Kastrati seiner Elf in die zweite Halbzeit mit. Im Dauerregen dominierte der SC die Partie und nach Vorarbeit von Suaterna-Florez gab das 1:2 durch Tyler Nkmanyi weiteren Schub für eine erfolgreiche Aufholjagd (61.). Mit einem direkt verwandelten und sehenswerten Freistoß schoss der junge Mohamad Hegi den SC in die Verlängerung (82.), in der nun alles für die Gäste sprach. Niklas Withofs ebnete schließlich den Weg zum Sieg (99.). Suaterna-Florez (112.) legte schnell nach und Julio Torrens sorgte für den Endstand (120.). „Ich freue mich besonders für Mo, der bisher nur Kurzeinsätze hatte“, sagte Kastrati nach dem Spiel, „nach dem 2:2 wusste ich, dass wir das Ding noch rocken können. Sicher haben wir am Ende ein bisschen Glück gehabt und bei den Einwechslungen auch ein gutes Händchen. Wir waren nachher unfassbar froh. Kompliment an die Mannschaft, wie sie das gemeistert hat.“
Donnerstag war trainingsfrei, da alle erst nach Mitternacht im Bett waren. Ab Freitag gilt der Fokus wieder der Meisterschaft, in der am Sonntag zum Abschluss der Englischen Woche das Derby beim TSV Meerbusch ansteht. „Wir wollen die Euphorie mitnehmen und können entspannt dorthin fahren. Ich erwarte ein ausgeglichenes Spiel, in dem uns der Gegner alles abverlangen wird“, betont Kastrati. Personell hat der SC alles an Bord. Zur Unterstützung war Dominik Dohmen in Kleve dabei, der sich bisher aus privaten Gründen nach Absprache eine Auszeit nahm. Wenige Wochen nach der Geburt seiner Tochter will der Kapitän bald wieder dabei sein: „Nächste Woche nehme ich das Training wieder auf.“