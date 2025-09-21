Trainer des VfL Vichttal: Andi Avramovic. – Foto: Dagmar Meyer-Roeger

Historisch: Der VfL Vichttal grüßt von der Tabellenspitze Fußball-Mittelrheinliga: Mit dem 5:1 beim FC Pesch klettert der VfL Vichttal nach ganz oben. Halbzeit eins hatte dem Trainer trotzdem Magenschmerzen bereitet. Verlinkte Inhalte präsentiert von Mittelrheinliga Pesch VfL Vichttal

Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff und damit der 5:1-Auswärtssieg des VfL Vichttal beim FC Pesch besiegelt war, konnten Andi Avramovic und sein Team einen ganz besonderen Moment feiern. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte steht Vichttal zum Ende eines Spieltags an der Tabellenspitze der Fußball-Mittelrheinliga.

„Wir haben viel dafür investiert. Ein Lob an den ganzen Club und alle Protagonisten“, freute sich der Coach über diese Momentaufnahme. Vor der Partie gab er seinen Spielern mit auf den Weg, dass man sich natürlich auf das Mittelrheinpokalspiel gegen Viktoria Köln am kommenden Mittwoch freuen dürfe, es aber null Akzeptanz für fehlende Intensität auf dem Platz gegen Pesch geben würde. Seine Mannschaft hörte gut zu und drückte das Gaspedal von Anfang an durch. Mit viel Tempo und guter Intensität agierte der Gast, schob zügig nach, und wenn Pesch einmal nach vorne kam, wurden in der letzten Linie die Aufgaben gut weggearbeitet. Bereits in der fünften Minute sorgte Sinan Ak für die Führung der Gäste.

Zehn weitere Großchancen in Halbzeit eins notierte sich Avramovic, aber kein weiterer Treffer kam hinzu. Dies bereitete ihm Magenschmerzen: „Das Ergebnis zur Halbzeit hat das Spiel null wiedergegeben.“ Heute, 15:45 Uhr FC Pesch Pesch VfL Vichttal VfL Vichttal 1 5 Abpfiff