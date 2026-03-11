Historisch: Benhur Bayir erzielt zehn Tore in einem Spiel

Bad Kreuznach. Beim 13:1-Heimsieg von Karadeniz Bad Kreuznach gegen den FC Bavaria Ebernburg hat sich Benhur Bayir mit einer außergewöhnlichen Torquote in den Mittelpunkt geschossen. Der Angreifer erzielte am 20. Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach gleich zehn Treffer und ballerte damit sein Team fast schon im Alleingang zum Kantersieg.
Bemerkenswert: Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften war noch torlos geblieben. Damals fehlte Bayir allerdings, da er sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub befand.
Für den Offensivspieler selbst war der Zehnerpack eine Premiere. „Zehn Tore in 90 Minuten sind mir noch nie gelungen. Einmal habe ich sechs Treffer erzielt – auch in dieser Saison –, aber so viele waren es in einem Spiel noch nie“, erklärt Bayir.
