Star des Spieltages

Historisch: Benhur Bayir erzielt zehn Tore in einem Spiel

Sternstunde des Angreifers beim 13:1-Heimsieg von Karadeniz in der A-Klasse Bad Kreuznach gegen den FC Bavaria Ebernburg

von Max Schäfer · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser
Zum Umwerfen: Die Torquote von Benhur Bayir (links) ist exzellent in dieser Saison in der A-Klasse Bad Kreuznach. Rechts im Bild: Waldböckelheims Daniel Schick.
Zum Umwerfen: Die Torquote von Benhur Bayir (links) ist exzellent in dieser Saison in der A-Klasse Bad Kreuznach. Rechts im Bild: Waldböckelheims Daniel Schick. – Foto: Belana Hall - Archiv

Bad Kreuznach. Beim 13:1-Heimsieg von Karadeniz Bad Kreuznach gegen den FC Bavaria Ebernburg hat sich Benhur Bayir mit einer außergewöhnlichen Torquote in den Mittelpunkt geschossen. Der Angreifer erzielte am 20. Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach gleich zehn Treffer und ballerte damit sein Team fast schon im Alleingang zum Kantersieg.

Bemerkenswert: Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften war noch torlos geblieben. Damals fehlte Bayir allerdings, da er sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub befand.

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
Karadeniz Bad Kreuznach
FC Bavaria Ebernburg
13
1
Abpfiff

Für den Offensivspieler selbst war der Zehnerpack eine Premiere. „Zehn Tore in 90 Minuten sind mir noch nie gelungen. Einmal habe ich sechs Treffer erzielt – auch in dieser Saison –, aber so viele waren es in einem Spiel noch nie“, erklärt Bayir.

Wie Bayirs Tore entstanden sind, was sein Erfolgsgeheimnis ist und welche Ziele er in dieser Saison noch verfolgt, lest ihr im Plus-Artikel der Allgemeinen Zeitung.