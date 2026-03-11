Historisch: Benhur Bayir erzielt zehn Tore in einem Spiel

Zum Umwerfen: Die Torquote von Benhur Bayir (links) ist exzellent in dieser Saison in der A-Klasse Bad Kreuznach. Rechts im Bild: Waldböckelheims Daniel Schick. – Foto: Belana Hall - Archiv

Bad Kreuznach. Beim 13:1-Heimsieg von Karadeniz Bad Kreuznach gegen den FC Bavaria Ebernburg hat sich Benhur Bayir mit einer außergewöhnlichen Torquote in den Mittelpunkt geschossen. Der Angreifer erzielte am 20. Spieltag der A-Klasse Bad Kreuznach gleich zehn Treffer und ballerte damit sein Team fast schon im Alleingang zum Kantersieg.

Bemerkenswert: Das Hinspiel zwischen beiden Mannschaften war noch torlos geblieben. Damals fehlte Bayir allerdings, da er sich zu diesem Zeitpunkt im Urlaub befand.