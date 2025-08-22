Hirtlreiter trifft in Unterzahl ‒ Buchbach jubelt gegen Schwaben Augsburg

Der TSV Buchbach gewinnt am 5. Regionalliga-Spieltag trotz langer Unterzahl mit 1:0 gegen Tabellenschlusslicht Schwaben Augsburg.
Vorbericht:
Auf dem Papier sieht das Spiel gegen Schwaben Augsburg aus, wie eine einfache Aufgabe für den TSV Buchbach. Die Gäste aus dem Schwabenland sind punktloses Schlusslicht des Regionalligaklassements, haben in vier Regionalligaspielen erst einen Treffer erzielen können und flogen jüngst gegen Bayernligist TSV Landsberg aus dem Totopokal. Der TSV Buchbach konnte hingegen nach dem sensationellen zweiten Platz in der Vorsaison auch in der laufenden Spielzeit wieder überzeugen.
Sieben Punkte bedeuten für die Buchbacher Tabellenplatz sechs nach vier Spieltagen. Mit einem Sieg heute und Patzern der Konkurrenz könnte es für den TSV ganz schnell wieder in Richtung Spitzengruppe um Absteiger Unterhaching gehen. Trainer Aleksandro Petrovic will von alldem allerdings nichts wissen. Der 37-Jährige warnte vor der Partie vor einer „unangenehmen Mannschaft“, die ja nicht an der Tabelle zu messen sei.
„Das ist ein sehr starker Gegner, der immer hoch presst. Ich erwarte ein sehr intensives Spiel“, sagt Petrovic und spielt damit auch auf das bisher noch fehlende Abschlussglück der Gäste an. Denn Fakt ist: Auch wenn auf dem Papier nur ein Treffer steht, hatte der TSV aus Augsburg in den ersten Partien durchaus die Möglichkeiten zu mehr. Ähnlich bewegt sich daher auch das Fazit des Sportdirektors der Schwaben. „Wir erspielen uns zwar Chancen, bringen aber derzeit den Ball nicht über die Linie“, sagte Max Wuschek im Vorlauf der Partie.
Buchbach, die auf den angeschlagenen Daniel Muteba verzichten müssen, wird hoffen, dass die Augsburger Ladehemmung auch heute Abend anhält ‒ und einer erneuten Überraschungssaison für den TSV nichts mehr im Wege steht. (Tobias Höllrich)