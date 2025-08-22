Hirtlreiter trifft in Unterzahl ‒ Buchbach jubelt gegen Schwaben Augsburg

Auf dem Papier sieht das Spiel gegen Schwaben Augsburg aus, wie eine einfache Aufgabe für den TSV Buchbach. Die Gäste aus dem Schwabenland sind punktloses Schlusslicht des Regionalligaklassements, haben in vier Regionalligaspielen erst einen Treffer erzielen können und flogen jüngst gegen Bayernligist TSV Landsberg aus dem Totopokal. Der TSV Buchbach konnte hingegen nach dem sensationellen zweiten Platz in der Vorsaison auch in der laufenden Spielzeit wieder überzeugen.

Sieben Punkte bedeuten für die Buchbacher Tabellenplatz sechs nach vier Spieltagen. Mit einem Sieg heute und Patzern der Konkurrenz könnte es für den TSV ganz schnell wieder in Richtung Spitzengruppe um Absteiger Unterhaching gehen. Trainer Aleksandro Petrovic will von alldem allerdings nichts wissen. Der 37-Jährige warnte vor der Partie vor einer „unangenehmen Mannschaft“, die ja nicht an der Tabelle zu messen sei.