Hirschkamp und Buschhausen weiter im Gleichschritt an A-Liga-Spitze

Der Tabellenzweite SC Buschhausen lässt sich dank des 8:1-Erfolges gegen den VfR Oberhausen II an der Spitze weiterhin nicht abschütteln, bleibt zwei Punkte hinter Spitzenreiter 1. FC Hirschkamp, für den VfR gab es im Abstiegskampf gar nichts zu gewinnen. Je einen Doppelpack für den Zweiten schnürten Josuna Agougno und Amet Zeki.

Auch der 1. FC Hirschkamp als Tabellenführer gab sich am Donnerstagabend keine Blöße, blieb bei einem halben Dutzend eigener Treffer gegen den FC Welheim II sogar ohne Gegentreffer. Mit gleich drei Treffern war David Fojcik bester Schütze des Abends und bleibt sogar noch im Rennen um die Liga-Torjägerkrone - wenn er so weitermacht.

1. FC Hirschkamp – FC Welheim II 6:0

1. FC Hirschkamp: Kai Hanysek (69. Maximilian Hasshoff), Marvin Weigel, Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Danny Steinmetz, Mehmet Kafli, Sertan Erdogan, Jan Schmidt, Okan Al (65. Malik Amine), David Fojcik (75. Fatih Bekmezci), Delowan Nawzad (72. Issa Semmo) - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan

FC Welheim II: Burak Candir, Tolga Kocbey, Nabil Walid Mawas, Emre Can Önal, Emrah Semiz, Turgut Senyüz, Cüneyt Kilic, Onur Duman, Mert Ata (65. Muhammed Gören), Merdan Senyüz, Kaan Semiz - Trainer: Ismail Kilic

Schiedsrichter: Maurice Kalenberg (Oberhausen) - Zuschauer: 45

Tore: 1:0 David Fojcik (7.), 2:0 Mehmet Kafli (25.), 3:0 David Fojcik (53.), 4:0 Jan Schmidt (56.), 5:0 David Fojcik (72.), 6:0 Sertan Erdogan (88.)

BV Osterfeld - FC Sterk. 72

SV Adler Os. - GA Sterkrade

Arm. Kloster II - SV Sarajevo

SC Buschh. II - VfR Oberha.

Safakspor - Sterkr.-Nord II