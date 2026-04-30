 2026-04-29T13:32:52.058Z

Spielbericht

Hirschkamp und Buschhausen weiter im Gleichschritt an A-Liga-Spitze

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Der Spieltag begann bereits am Donnerstagabend. Der 1. FC Hirschkamp hat seine Tabellenführung im Fernduell gegen die Spvgg Sterkrade-Nord II und den SC Buschhausen verteidigt. Der TSV Safakspor Oberhausen blickt auf die Kehrtwende.

von Tristan Benten · Heute, 22:12 Uhr · 0 Leser
Hirschkamp will die Spitze verteidigen
Hirschkamp will die Spitze verteidigen – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

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Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Der TSV Safakspor Oberhausen kann den Negativlauf beenden. Im Kampf um die Meisterschaft bleibt es weiterhin denkbar eng. Tabellenführer 1. FC Hirschkamp will die Spitzenposition im Fernduell mit der Spvgg Sterkrade-Nord II und dem SC Buschhausen verteidigen. Der FC Welheim will derweil dran bleiben. Das ist der 30. Spieltag:

Die Tabelle der Kreisliga A

Heute, 19:30 Uhr
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
2
5
Abpfiff
Der FC Welheim hat dank des klaren Erfolges bei Blau-Weiß Fuhlenbrock das Polster auf die Gefahrzone ausgebaut und ist bis auf vier Zähler an die Gastgeber herangerückt. Hussein Aliu und Ramazan Akyüz gelang beim 5:2-Sieg jeweils ein Doppelpack für die Welheimer.

Blau-Weiß Fuhlenbrock – FC Welheim 2:5
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Robin Göbler, Louis Becker, David Overfeld, Andre Huber, Daniel Dierkes, Halil Memisoglu, Nico Große-Beck, Lukas Wischermann, Justin Straßek, Lennart Espenhahn (61. Lukas Espenhahn), Joel Zander - Trainer: Adrian Reiß
FC Welheim: Can Sahin, Hussein El-Dimassi, Altan Gündogdu (50. Hussein Aliu), Sabri Kayali, Ibrahim Tug (72. Michael Adrian Piasek), Izzet Avci (69. Boubacar Diallo), Robin Jobst (72. Abdallah Jawhar), Ali Al Hakim, Özgür Erdogan (50. Ali Riza Karakus), Felix Mika Matheis, Ramazan Akyüz - Trainer: Ramazan Karakus
Schiedsrichter: Stjepan Volaric - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Ramazan Akyüz (18.), 1:1 Lennart Espenhahn (24.), 1:2 Ibrahim Tug (42.), 1:3 Hussein Aliu (69.), 2:3 Lukas Espenhahn (72.), 2:4 Hussein Aliu (81.), 2:5 Ramazan Akyüz (82.)

Heute, 19:30 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
8
1
Abpfiff
Der Tabellenzweite SC Buschhausen lässt sich dank des 8:1-Erfolges gegen den VfR Oberhausen II an der Spitze weiterhin nicht abschütteln, bleibt zwei Punkte hinter Spitzenreiter 1. FC Hirschkamp, für den VfR gab es im Abstiegskampf gar nichts zu gewinnen. Je einen Doppelpack für den Zweiten schnürten Josuna Agougno und Amet Zeki.

SC Buschhausen 1912 – VfR 08 Oberhausen II 8:1
SC Buschhausen 1912: Dominik Varlemann, Nils Bothe, Andre Busch, Nico Lambertz, Kevin Enrico Wilkes, Amet Zeki (62. Gian Franco Caltagirone), Artur Veselov, Nico Goronzy (27. Sadik Sahan), Kalle Okon (46. Mohamad Ghazaly), Joshua Tettesen Agougno (62. Pascal Wickert), David Pop (62. Martin Tadic) - Trainer: Marcus Behnert
VfR 08 Oberhausen II: Kevin Schiernbeck, Hendrik Ney, Christian Timp (46. Daniel Henneke), Dominik Klyszcz, Dennis Camin, Levin Jubt (42. Marcel Finger), Justin Woithe, Andre Finger (72. Harun Bartal), Mirco Remmerde, Sascha Knobloch, Florian Rutzmoser - Spielertrainer: Andre Finger - Spielertrainer: Mirco Remmerde
Schiedsrichter: Thimo Lau - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Joshua Tettesen Agougno (19.), 2:0 Artur Veselov (24.), 3:0 Amet Zeki (39.), 4:0 David Pop (44.), 5:0 Amet Zeki (47.), 6:0 Sadik Sahan (51.), 7:0 Joshua Tettesen Agougno (54.), 7:1 Justin Woithe (72.), 8:1 Pascal Wickert (83.)

Heute, 19:30 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
6
0
Abpfiff
Auch der 1. FC Hirschkamp als Tabellenführer gab sich am Donnerstagabend keine Blöße, blieb bei einem halben Dutzend eigener Treffer gegen den FC Welheim II sogar ohne Gegentreffer. Mit gleich drei Treffern war David Fojcik bester Schütze des Abends und bleibt sogar noch im Rennen um die Liga-Torjägerkrone - wenn er so weitermacht.

1. FC Hirschkamp – FC Welheim II 6:0
1. FC Hirschkamp: Kai Hanysek (69. Maximilian Hasshoff), Marvin Weigel, Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Danny Steinmetz, Mehmet Kafli, Sertan Erdogan, Jan Schmidt, Okan Al (65. Malik Amine), David Fojcik (75. Fatih Bekmezci), Delowan Nawzad (72. Issa Semmo) - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan
FC Welheim II: Burak Candir, Tolga Kocbey, Nabil Walid Mawas, Emre Can Önal, Emrah Semiz, Turgut Senyüz, Cüneyt Kilic, Onur Duman, Mert Ata (65. Muhammed Gören), Merdan Senyüz, Kaan Semiz - Trainer: Ismail Kilic
Schiedsrichter: Maurice Kalenberg (Oberhausen) - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 David Fojcik (7.), 2:0 Mehmet Kafli (25.), 3:0 David Fojcik (53.), 4:0 Jan Schmidt (56.), 5:0 David Fojcik (72.), 6:0 Sertan Erdogan (88.)

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
15:00
BV Osterfeld - FC Sterk. 72

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
15:00
SV Adler Os. - GA Sterkrade

So., 03.05.2026, 13:15 Uhr
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
13:15
Arm. Kloster II - SV Sarajevo

So., 03.05.2026, 13:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
13:00
SC Buschh. II - VfR Oberha.

So., 03.05.2026, 15:00 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
15:00
Safakspor - Sterkr.-Nord II

Die Scorerliste der Kreisliga A

Die nächsten Spieltage:

31. Spieltag
Sa., 09.05.26 18:00 Uhr Sterkr.-Nord II - Hirschkamp
So., 10.05.26 13:00 Uhr FC Welheim II - BV Osterfeld
So., 10.05.26 13:00 Uhr VfR Oberha. II - Safakspor
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - TB O'hausen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - SC Buschh. II
So., 10.05.26 15:15 Uhr GA Sterkrade - BW Fuhlenbr.
So., 10.05.26 15:15 Uhr VfR Oberha. - SC Buschh.
So., 10.05.26 15:15 Uhr FC Welheim - Arm. Kloster II

32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr BW Fuhlenbr. - SV Adler Os.
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr SC Buschh. - SV Sarajevo
So., 17.05.26 13:00 Uhr SC Buschh. II - FC Welheim
So., 17.05.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - GA Sterkrade
So., 17.05.26 15:00 Uhr Safakspor - VfR Oberha.
So., 17.05.26 15:00 Uhr Hirschkamp - VfR Oberha. II
So., 17.05.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - Sterkr.-Nord II
So., 17.05.26 15:00 Uhr TB O'hausen - FC Welheim II