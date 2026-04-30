Hirschkamp und Buschhausen weiter im Gleichschritt an A-Liga-Spitze

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Der TSV Safakspor Oberhausen kann den Negativlauf beenden. Im Kampf um die Meisterschaft bleibt es weiterhin denkbar eng. Tabellenführer 1. FC Hirschkamp will die Spitzenposition im Fernduell mit der Spvgg Sterkrade-Nord II und dem SC Buschhausen verteidigen. Der FC Welheim will derweil dran bleiben. Das ist der 30. Spieltag:
Blau-Weiß Fuhlenbrock – FC Welheim 2:5
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Robin Göbler, Louis Becker, David Overfeld, Andre Huber, Daniel Dierkes, Halil Memisoglu, Nico Große-Beck, Lukas Wischermann, Justin Straßek, Lennart Espenhahn (61. Lukas Espenhahn), Joel Zander - Trainer: Adrian Reiß
FC Welheim: Can Sahin, Hussein El-Dimassi, Altan Gündogdu (50. Hussein Aliu), Sabri Kayali, Ibrahim Tug (72. Michael Adrian Piasek), Izzet Avci (69. Boubacar Diallo), Robin Jobst (72. Abdallah Jawhar), Ali Al Hakim, Özgür Erdogan (50. Ali Riza Karakus), Felix Mika Matheis, Ramazan Akyüz - Trainer: Ramazan Karakus
Schiedsrichter: Stjepan Volaric - Zuschauer: 80
Tore: 0:1 Ramazan Akyüz (18.), 1:1 Lennart Espenhahn (24.), 1:2 Ibrahim Tug (42.), 1:3 Hussein Aliu (69.), 2:3 Lukas Espenhahn (72.), 2:4 Hussein Aliu (81.), 2:5 Ramazan Akyüz (82.)
SC Buschhausen 1912 – VfR 08 Oberhausen II 8:1
SC Buschhausen 1912: Dominik Varlemann, Nils Bothe, Andre Busch, Nico Lambertz, Kevin Enrico Wilkes, Amet Zeki (62. Gian Franco Caltagirone), Artur Veselov, Nico Goronzy (27. Sadik Sahan), Kalle Okon (46. Mohamad Ghazaly), Joshua Tettesen Agougno (62. Pascal Wickert), David Pop (62. Martin Tadic) - Trainer: Marcus Behnert
VfR 08 Oberhausen II: Kevin Schiernbeck, Hendrik Ney, Christian Timp (46. Daniel Henneke), Dominik Klyszcz, Dennis Camin, Levin Jubt (42. Marcel Finger), Justin Woithe, Andre Finger (72. Harun Bartal), Mirco Remmerde, Sascha Knobloch, Florian Rutzmoser - Spielertrainer: Andre Finger - Spielertrainer: Mirco Remmerde
Schiedsrichter: Thimo Lau - Zuschauer: 30
Tore: 1:0 Joshua Tettesen Agougno (19.), 2:0 Artur Veselov (24.), 3:0 Amet Zeki (39.), 4:0 David Pop (44.), 5:0 Amet Zeki (47.), 6:0 Sadik Sahan (51.), 7:0 Joshua Tettesen Agougno (54.), 7:1 Justin Woithe (72.), 8:1 Pascal Wickert (83.)
1. FC Hirschkamp – FC Welheim II 6:0
1. FC Hirschkamp: Kai Hanysek (69. Maximilian Hasshoff), Marvin Weigel, Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Danny Steinmetz, Mehmet Kafli, Sertan Erdogan, Jan Schmidt, Okan Al (65. Malik Amine), David Fojcik (75. Fatih Bekmezci), Delowan Nawzad (72. Issa Semmo) - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan
FC Welheim II: Burak Candir, Tolga Kocbey, Nabil Walid Mawas, Emre Can Önal, Emrah Semiz, Turgut Senyüz, Cüneyt Kilic, Onur Duman, Mert Ata (65. Muhammed Gören), Merdan Senyüz, Kaan Semiz - Trainer: Ismail Kilic
Schiedsrichter: Maurice Kalenberg (Oberhausen) - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 David Fojcik (7.), 2:0 Mehmet Kafli (25.), 3:0 David Fojcik (53.), 4:0 Jan Schmidt (56.), 5:0 David Fojcik (72.), 6:0 Sertan Erdogan (88.)
Die Scorerliste der Kreisliga A
Die nächsten Spieltage:
31. Spieltag
Sa., 09.05.26 18:00 Uhr Sterkr.-Nord II - Hirschkamp
So., 10.05.26 13:00 Uhr FC Welheim II - BV Osterfeld
So., 10.05.26 13:00 Uhr VfR Oberha. II - Safakspor
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - TB O'hausen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - SC Buschh. II
So., 10.05.26 15:15 Uhr GA Sterkrade - BW Fuhlenbr.
So., 10.05.26 15:15 Uhr VfR Oberha. - SC Buschh.
So., 10.05.26 15:15 Uhr FC Welheim - Arm. Kloster II
32. Spieltag
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr BW Fuhlenbr. - SV Adler Os.
Fr., 15.05.26 19:30 Uhr SC Buschh. - SV Sarajevo
So., 17.05.26 13:00 Uhr SC Buschh. II - FC Welheim
So., 17.05.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - GA Sterkrade
So., 17.05.26 15:00 Uhr Safakspor - VfR Oberha.
So., 17.05.26 15:00 Uhr Hirschkamp - VfR Oberha. II
So., 17.05.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - Sterkr.-Nord II
So., 17.05.26 15:00 Uhr TB O'hausen - FC Welheim II