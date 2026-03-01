Hirschkamp setzt sich am Freitag ab, Verfolgertrio gefordert

Wichtiger Sieg gegen formstarke Fuhlenbrocker. Tabellenführer 1. FC Hirschkamp bleibt durch den 4:1-Sieg am Freitagabend weiter auf Kurs und kann sich mit Ruhe anschauen, was die Konkurrenz zur Regelspielzeit veranstaltet. Interessant dürfte dabei sein, ob der FC Welheim weiter durch die Rückrunde marschiert. Gegner ist der FC Sterkrade, im Falle eines Sieges würde Welheim wieder mit Hirschkamp gleichziehen. Anders als in den vergangenen beiden Aufeinandertreffen scheint das Duell zwischen den ersten beiden Mannschaften des SC Buschhausen zu steigen. Das Team von Marcus Behnert wird einen hausgemachten Punktverlust sicher um alle Mittel verhindern wollen. Zwei Teams aus dem erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter treffen sich direkt. Besonders die Spvgg Sterkrade-Nord II darf sich noch exzellente Chancen ausrechnen, muss gegen Tabellennachbar VfR 08 Oberhausen aber auch liefern.
Mit dem Blitzstart von Emrullah Bayhoca (2.) nahm die Partie zunächst ihren gewohnten Verlauf. Mehmet Kafli (38.) legte auch noch seinen elften Saisontreffer nach (38.). Die Blau-Weißen verkürzten aber noch kurz vor Halbzeitpfiff durch Lennart Espenhahn (41.). Bei diesem knappen Vorsprung blieb es lange Zeit. in der Schlussphase kassierten beide Seiten jeweils eine Ampelkarte, Sertan Erdogan (90.+7) und Kafli machten am Ende einer reichhaltigen Nachspielzeit alles klar.
1. FC Hirschkamp – Blau-Weiß Fuhlenbrock 4:1
1. FC Hirschkamp: Kai Hanysek, Marvin Weigel, Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Alihan Özcan, Danny Steinmetz, Mehmet Kalayci (76. Okan Aslantin), Emrullah Bayhoca (85. Francesco Lentini), Burak Taspinar, Galed Mohamad (61. Okan Al), Mehmet Kafli - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Lennart Espenhahn - Trainer: Adrian Reiß
Tore: 1:0 Emrullah Bayhoca (2.), 2:0 Mehmet Kafli (38.), 2:1 Lennart Espenhahn (41.), 3:1 Sertan Erdogan (90.+7), 4:1 Mehmet Kafli (90.+10)
Der TSV Safakspor zementiert seinen Platz im oberen Tabellendrittel. Durch Treffer von Etco Gaucho (28.) und Mert Özsoy (63.) distanzierte das Team von Tuncay Aksoy einen direkten Tabellenkonkurrenten und rehabilitiert sich gleichzeitig nach der 2:5-Niederlage aus der Vorwoche gegen BW Fuhlenbrock.
TSV Safakspor Oberhausen – DJK Arminia Klosterhardt II 2:0
TSV Safakspor Oberhausen: Emirhan Kaya, Yusuf Arslanbas, Serhat Erdogan, Eray Erol (63. Emre Erdogan), Talha Yamakli (57. Seyyid-Muhammed Akkaya), Mert Özsoy (89. Efe Var), Ibrahim Akkaya, Till Heilmann (83. Semih Akdogan), Cüneyt Türk, Cihad Saral, Etco Gaucho (83. Emre Erdogan) - Trainer: Tuncay Aksoy - Co-Trainer: Erdal Yaprak
DJK Arminia Klosterhardt II: Vahdet Türkmen - Co-Trainer: Christian Paul - Trainer: Andreas Bovenz
Tore: 1:0 Etco Gaucho (28.), 2:0 Mert Özsoy (63. Foulelfmeter)
22. Spieltag
06.03.26 SV Adler Osterfeld - TB Oberhausen 1889
06.03.26 DJK Arminia Klosterhardt II - 1. FC Hirschkamp
08.03.26 SC Buschhausen 1912 II - TSV Safakspor Oberhausen
08.03.26 VfR 08 Oberhausen - VfR 08 Oberhausen II
08.03.26 SV Sarajevo Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord II
08.03.26 Glück-Auf Sterkrade - FC Sterkrade 72
08.03.26 Blau-Weiß Fuhlenbrock - BV Osterfeld 1919
08.03.26 FC Welheim - FC Welheim II
