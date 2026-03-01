 2026-02-20T12:29:42.904Z

Allgemeines

Hirschkamp setzt sich am Freitag ab, Verfolgertrio gefordert

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop: Der 1. FC Hirschkamp wird am Ende des 20. Spieltags weiter ganz oben stehen. So viel war schon nach dem 4:1-Sieg am Freitag gegen BW Fuhlenbrock klar.

Hirschkamp hat seine Hausaufgaben erledigt.
Hirschkamp hat seine Hausaufgaben erledigt. – Foto: Michael Werner

Kreisliga A OB/BOT
FC Sterk. 72
SV Adler Os.
Arm. Kloster II
Safakspor

Wichtiger Sieg gegen formstarke Fuhlenbrocker. Tabellenführer 1. FC Hirschkamp bleibt durch den 4:1-Sieg am Freitagabend weiter auf Kurs und kann sich mit Ruhe anschauen, was die Konkurrenz zur Regelspielzeit veranstaltet. Interessant dürfte dabei sein, ob der FC Welheim weiter durch die Rückrunde marschiert. Gegner ist der FC Sterkrade, im Falle eines Sieges würde Welheim wieder mit Hirschkamp gleichziehen. Anders als in den vergangenen beiden Aufeinandertreffen scheint das Duell zwischen den ersten beiden Mannschaften des SC Buschhausen zu steigen. Das Team von Marcus Behnert wird einen hausgemachten Punktverlust sicher um alle Mittel verhindern wollen. Zwei Teams aus dem erweiterten Kreis der Aufstiegsanwärter treffen sich direkt. Besonders die Spvgg Sterkrade-Nord II darf sich noch exzellente Chancen ausrechnen, muss gegen Tabellennachbar VfR 08 Oberhausen aber auch liefern.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop!

>>> Hier geht es zum Spielplan der Kreisliga A von Oberhausen und Bottrop!

So läuft der 21 Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
4
1
Abpfiff

Mit dem Blitzstart von Emrullah Bayhoca (2.) nahm die Partie zunächst ihren gewohnten Verlauf. Mehmet Kafli (38.) legte auch noch seinen elften Saisontreffer nach (38.). Die Blau-Weißen verkürzten aber noch kurz vor Halbzeitpfiff durch Lennart Espenhahn (41.). Bei diesem knappen Vorsprung blieb es lange Zeit. in der Schlussphase kassierten beide Seiten jeweils eine Ampelkarte, Sertan Erdogan (90.+7) und Kafli machten am Ende einer reichhaltigen Nachspielzeit alles klar.

1. FC Hirschkamp – Blau-Weiß Fuhlenbrock 4:1
1. FC Hirschkamp: Kai Hanysek, Marvin Weigel, Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Alihan Özcan, Danny Steinmetz, Mehmet Kalayci (76. Okan Aslantin), Emrullah Bayhoca (85. Francesco Lentini), Burak Taspinar, Galed Mohamad (61. Okan Al), Mehmet Kafli - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Lennart Espenhahn - Trainer: Adrian Reiß
Tore: 1:0 Emrullah Bayhoca (2.), 2:0 Mehmet Kafli (38.), 2:1 Lennart Espenhahn (41.), 3:1 Sertan Erdogan (90.+7), 4:1 Mehmet Kafli (90.+10)

Fr., 27.02.2026, 19:30 Uhr
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
2
0
Abpfiff

Der TSV Safakspor zementiert seinen Platz im oberen Tabellendrittel. Durch Treffer von Etco Gaucho (28.) und Mert Özsoy (63.) distanzierte das Team von Tuncay Aksoy einen direkten Tabellenkonkurrenten und rehabilitiert sich gleichzeitig nach der 2:5-Niederlage aus der Vorwoche gegen BW Fuhlenbrock.

TSV Safakspor Oberhausen – DJK Arminia Klosterhardt II 2:0
TSV Safakspor Oberhausen: Emirhan Kaya, Yusuf Arslanbas, Serhat Erdogan, Eray Erol (63. Emre Erdogan), Talha Yamakli (57. Seyyid-Muhammed Akkaya), Mert Özsoy (89. Efe Var), Ibrahim Akkaya, Till Heilmann (83. Semih Akdogan), Cüneyt Türk, Cihad Saral, Etco Gaucho (83. Emre Erdogan) - Trainer: Tuncay Aksoy - Co-Trainer: Erdal Yaprak
DJK Arminia Klosterhardt II: Vahdet Türkmen - Co-Trainer: Christian Paul - Trainer: Andreas Bovenz
Tore: 1:0 Etco Gaucho (28.), 2:0 Mert Özsoy (63. Foulelfmeter)

Heute, 15:00 Uhr
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
15:00

Heute, 15:00 Uhr
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
15:00

Heute, 15:00 Uhr
FC Sterkrade 72
FC Sterkrade 72FC Sterk. 72
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
15:00

Heute, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
15:15

Heute, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
13:00

Heute, 15:00 Uhr
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
15:00live

Das ist der nächste Spieltag

22. Spieltag
06.03.26 SV Adler Osterfeld - TB Oberhausen 1889
06.03.26 DJK Arminia Klosterhardt II - 1. FC Hirschkamp
08.03.26 SC Buschhausen 1912 II - TSV Safakspor Oberhausen
08.03.26 VfR 08 Oberhausen - VfR 08 Oberhausen II
08.03.26 SV Sarajevo Oberhausen - Spvgg Sterkrade-Nord II
08.03.26 Glück-Auf Sterkrade - FC Sterkrade 72
08.03.26 Blau-Weiß Fuhlenbrock - BV Osterfeld 1919
08.03.26 FC Welheim - FC Welheim II

