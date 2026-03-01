Hirschkamp setzt sich am Freitag ab, Verfolgertrio gefordert

1. FC Hirschkamp – Blau-Weiß Fuhlenbrock 4:1

1. FC Hirschkamp: Kai Hanysek, Marvin Weigel, Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Alihan Özcan, Danny Steinmetz, Mehmet Kalayci (76. Okan Aslantin), Emrullah Bayhoca (85. Francesco Lentini), Burak Taspinar, Galed Mohamad (61. Okan Al), Mehmet Kafli - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan

Blau-Weiß Fuhlenbrock: Lennart Espenhahn - Trainer: Adrian Reiß

Tore: 1:0 Emrullah Bayhoca (2.), 2:0 Mehmet Kafli (38.), 2:1 Lennart Espenhahn (41.), 3:1 Sertan Erdogan (90.+7), 4:1 Mehmet Kafli (90.+10)

Der TSV Safakspor zementiert seinen Platz im oberen Tabellendrittel. Durch Treffer von Etco Gaucho (28.) und Mert Özsoy (63.) distanzierte das Team von Tuncay Aksoy einen direkten Tabellenkonkurrenten und rehabilitiert sich gleichzeitig nach der 2:5-Niederlage aus der Vorwoche gegen BW Fuhlenbrock.

TSV Safakspor Oberhausen – DJK Arminia Klosterhardt II 2:0

TSV Safakspor Oberhausen: Emirhan Kaya, Yusuf Arslanbas, Serhat Erdogan, Eray Erol (63. Emre Erdogan), Talha Yamakli (57. Seyyid-Muhammed Akkaya), Mert Özsoy (89. Efe Var), Ibrahim Akkaya, Till Heilmann (83. Semih Akdogan), Cüneyt Türk, Cihad Saral, Etco Gaucho (83. Emre Erdogan) - Trainer: Tuncay Aksoy - Co-Trainer: Erdal Yaprak

DJK Arminia Klosterhardt II: Vahdet Türkmen - Co-Trainer: Christian Paul - Trainer: Andreas Bovenz

Tore: 1:0 Etco Gaucho (28.), 2:0 Mert Özsoy (63. Foulelfmeter)