Hirschkamp schnappt sich die Tabellenführung, FC Welheim patzt

Hirschkamp erobert die Tabellenspitze – Foto: IMAGO/ Funke Foto Services

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Der SC Buschhausen musste sich gegen Verfolger Spvgg Sterkrade-Nord II geschlagen geben. Der 1. FC Hirschkamp profitierte davon - der FC schnappte sich durch einen Sieg die Tabellenführung. Der VfR 08 Oberhausen stoppte derweil seinen Negativlauf, während die Zweitvertretung des Vereins durch den zweiten Saisonsieg das Tabellenende verlies. Das war der 29. Spieltag:

Das torreichste Duell des Spieltags fand zwischen dem SV Sarajevo Oberhausen und dem SV Blau-Weiß Fuhlenbrock statt. Zur Halbzeit stand es bereits 3:3 - auf Seiten der Hausherren netzten Benjamin Musiolik (12.), Arlind Hasani (30.) und Anel Mlinarevic (38.). Für die Gäste trafen Fabian Böhnke (15.) und Lukas Wischermann (36., 45.). Den besseren Start in den zweiten Abschnitt erwischte die Heimmannschaft, die durch einen doppelten Hasani (56., 61.) auf 5:3 stellte. Die Entscheidung markierte daraufhin Musiolik (69.), ehe Böhnke mit seinem zweiten Treffer auf 4:6 verkürzte (71.). Die Hausherren sammelten drei wichtige Punkte im Keller. Fuhlenbrock verpaste den Sprung auf Rang sechs.

Der FC Welheim patzte im Kampf um den Aufstieg. Gegen den SV Adler Osterfeld hagelte es eine deutliche 2:6-Pleite für den Viertplatzierten. Tobias Hauner (11., 63., 75.) glänzte mit einem Dreierpack, während Okan Demircan (81.) und Adetola Olaseni Adegun (87.) jeweils einfach trafen. Zudem verhalf ein Eigentor dem SV zum zwischenzeitlichen 2:1. Robin Jobst (50.) und Alexander Boateng (89.) trafen derweil für die Hausherren, die durch die Niederlage den Anschluss an die Spitze verloren. Der SV springt derweil auf Platz acht.

TB Oberhausen feierte einen wichtigen 3:0-Heimsieg gegen den BV Osterfeld. Orhan Bozcali (40.), Mohamed Junior Coumbassa (75.) und Dustin Peitsch trafen beim Erfolg des TB, der durch den Sieg auf dem 13 Platz verblieb und sich zeitgleich von Osterfeld absetzte.

Der 1. FC Hirschkamp erledigte seine Hausaufgaben souverän. David Fojcik brachte die Gäste in Front (14.). Im zweiten Abschnitt erhöhte zunächst Ahmet Büyülöztürk auf 2:0 (50.), ehe Okan Al die 3:0-Entscheidung brachte (62.). Durch den Sieg eroberte Hirschkamp die Tabellenspitze, während der FC Sterkradeim unteren Tabellenmittelfeld verweilt.

Cüneyt Kilic brachte die Hausherren in Führung (19.), ehe Emre Gülsen auf 1:1 stellte (26.). Daraufhin sorgte Oktay Cin für das 2:1 des FC Welheim II (31.). Im zweiten Abschnitt markierte Etco Gaucho das 2:2 (56.), bevor Seyyid-Muhammed Akkaya (70.) die Gäste zum ersten Mal in Front brachte (70.). Doch nur zwei Minuten später stellte Merdan Senyüz schon wieder auf 3:3. Den Schlusspunkt der Partie setzte Kilic mit seinem zweiten Treffer des Tages und dem 4:3-Siegtreffer. Welheim II springt auf Rang zehn. Der TSV Safakspor Oberhausen konnte derweil den Negativtrend nicht stoppen.

Im Top-Duell des Spieltags siegte die Spvgg Sterkrade-Nord II knapp mit 3:2 gegen den SC Buschhausen. Dabei brachte Amed Zeki die Gäste in Führung (9.). Die Antwort gab die Heimmannschaft durch Daniel Markin (45.), ehe Keno Räck das Spiel in Halbzeit zwei drehte (68.). Nur kurze Zeit später erzielte Sven Konarski das 3:1 (71.). Der 2:3-Anschlusstreffer von Gian Franco Caltagirone kam zu spät (86.). Sterkrade überholte Buschhausen somit in der Tabelle und springt auf Rang zwei.

Der VfR Oberhausen II sicherte sich seinen zweiten Saisonsieg und verlies somit das Tabellenende, auf dem nun der SC Buschhausen II weilt. Manuel Knoblauch war der Mann des Spiels mit seinem Doppelpack (38., 57.). Der 1:2-Anschlusstreffer von Andreas Siebert änderte nichts mehr am Heimsieg des VfR.