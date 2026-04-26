Hirschkamp schnappt sich die Tabellenführung, FC Welheim patzt

Kreisliga A Oberhausen & Bottrop: Der SC Buschhausen musste sich gegen Verfolger Spvgg Sterkrade-Nord II geschlagen geben. Der 1. FC Hirschkamp profitierte davon - der FC schnappte sich durch einen Sieg die Tabellenführung. Der VfR 08 Oberhausen stoppte derweil seinen Negativlauf, während die Zweitvertretung des Vereins durch den zweiten Saisonsieg das Tabellenende verlies. Das war der 29. Spieltag:
Das torreichste Duell des Spieltags fand zwischen dem SV Sarajevo Oberhausen und dem SV Blau-Weiß Fuhlenbrock statt. Zur Halbzeit stand es bereits 3:3 - auf Seiten der Hausherren netzten Benjamin Musiolik (12.), Arlind Hasani (30.) und Anel Mlinarevic (38.). Für die Gäste trafen Fabian Böhnke (15.) und Lukas Wischermann (36., 45.). Den besseren Start in den zweiten Abschnitt erwischte die Heimmannschaft, die durch einen doppelten Hasani (56., 61.) auf 5:3 stellte. Die Entscheidung markierte daraufhin Musiolik (69.), ehe Böhnke mit seinem zweiten Treffer auf 4:6 verkürzte (71.). Die Hausherren sammelten drei wichtige Punkte im Keller. Fuhlenbrock verpaste den Sprung auf Rang sechs.
Der FC Welheim patzte im Kampf um den Aufstieg. Gegen den SV Adler Osterfeld hagelte es eine deutliche 2:6-Pleite für den Viertplatzierten. Tobias Hauner (11., 63., 75.) glänzte mit einem Dreierpack, während Okan Demircan (81.) und Adetola Olaseni Adegun (87.) jeweils einfach trafen. Zudem verhalf ein Eigentor dem SV zum zwischenzeitlichen 2:1. Robin Jobst (50.) und Alexander Boateng (89.) trafen derweil für die Hausherren, die durch die Niederlage den Anschluss an die Spitze verloren. Der SV springt derweil auf Platz acht.
TB Oberhausen feierte einen wichtigen 3:0-Heimsieg gegen den BV Osterfeld. Orhan Bozcali (40.), Mohamed Junior Coumbassa (75.) und Dustin Peitsch trafen beim Erfolg des TB, der durch den Sieg auf dem 13 Platz verblieb und sich zeitgleich von Osterfeld absetzte.
Der 1. FC Hirschkamp erledigte seine Hausaufgaben souverän. David Fojcik brachte die Gäste in Front (14.). Im zweiten Abschnitt erhöhte zunächst Ahmet Büyülöztürk auf 2:0 (50.), ehe Okan Al die 3:0-Entscheidung brachte (62.). Durch den Sieg eroberte Hirschkamp die Tabellenspitze, während der FC Sterkradeim unteren Tabellenmittelfeld verweilt.
Cüneyt Kilic brachte die Hausherren in Führung (19.), ehe Emre Gülsen auf 1:1 stellte (26.). Daraufhin sorgte Oktay Cin für das 2:1 des FC Welheim II (31.). Im zweiten Abschnitt markierte Etco Gaucho das 2:2 (56.), bevor Seyyid-Muhammed Akkaya (70.) die Gäste zum ersten Mal in Front brachte (70.). Doch nur zwei Minuten später stellte Merdan Senyüz schon wieder auf 3:3. Den Schlusspunkt der Partie setzte Kilic mit seinem zweiten Treffer des Tages und dem 4:3-Siegtreffer. Welheim II springt auf Rang zehn. Der TSV Safakspor Oberhausen konnte derweil den Negativtrend nicht stoppen.
Im Top-Duell des Spieltags siegte die Spvgg Sterkrade-Nord II knapp mit 3:2 gegen den SC Buschhausen. Dabei brachte Amed Zeki die Gäste in Führung (9.). Die Antwort gab die Heimmannschaft durch Daniel Markin (45.), ehe Keno Räck das Spiel in Halbzeit zwei drehte (68.). Nur kurze Zeit später erzielte Sven Konarski das 3:1 (71.). Der 2:3-Anschlusstreffer von Gian Franco Caltagirone kam zu spät (86.). Sterkrade überholte Buschhausen somit in der Tabelle und springt auf Rang zwei.
Der VfR Oberhausen II sicherte sich seinen zweiten Saisonsieg und verlies somit das Tabellenende, auf dem nun der SC Buschhausen II weilt. Manuel Knoblauch war der Mann des Spiels mit seinem Doppelpack (38., 57.). Der 1:2-Anschlusstreffer von Andreas Siebert änderte nichts mehr am Heimsieg des VfR.
Matthias Henkemeyer eröffnete die Partie in der 18. Minute mit seinem Treffer zum 1:0. Ein Eigentor markierte daraufhin das 1:1 kurz vor der Halbzeitpause. Den 2:1-Siegtreffer der Heimmannschaft erzielte Nasif Omorou (72.). Oberhausen vergrößerte somit den Absatnd auf Platz vier.
Die Scorerliste der Kreisliga A
Spieldaten:
FC Welheim II – TSV Safakspor Oberhausen 4:3
FC Welheim II: Burak Candir, Tolga Kocbey, Nabil Walid Mawas (70. Emre Can Önal), Emrah Semiz, Turgut Senyüz, Cüneyt Kilic, Onur Duman, Mert Ata, Merdan Senyüz, Kaan Semiz (61. Ahmet Katircioglu), Oktay Cin (77. Aldin Kaltak) - Trainer: Ismail Kilic
TSV Safakspor Oberhausen: Emirhan Kaya, Emre Gülsen, Yusuf Arslanbas (46. Ibrahim Akkaya), Serhat Erdogan, Talha Yamakli, Cüneyt Türk (46. Mert Özsoy), Fatih Köktürk (71. Eray Erol), Efe Var, Mehmet Can Ekelik (46. Seyyid-Muhammed Akkaya), Etco Gaucho, Mehmethan Celik (46. Emre Erdogan) - Trainer: Tuncay Aksoy - Co-Trainer: Erdal Yaprak
Schiedsrichter: Frank Saßmannshausen (Oberhausen) - Zuschauer: 38
Tore: 1:0 Cüneyt Kilic (19.), 1:1 Emre Gülsen (26.), 2:1 Oktay Cin (31.), 2:2 Etco Gaucho (56.), 2:3 Seyyid-Muhammed Akkaya (70.), 3:3 Merdan Senyüz (72.), 4:3 Cüneyt Kilic (78. Foulelfmeter)
Spvgg Sterkrade-Nord II – SC Buschhausen 1912 3:2
Spvgg Sterkrade-Nord II: Julian Dohmen, Luis Mattern, Kevin Marzotko, Jona Rams, Moritz Neukirch (46. Jonas Kisters), Tim Koller, Lukas Loibl, Keno Räck, Sven Konarski (83. Janne Thomas Buschfeld), Tom Mattern (73. Henri Kleta), Daniel Markin (46. Dustin Weber) - Co-Trainer: Manfred Wester - spielender Co-Trainer: Tom Mattern - Trainer: Dustin Vogt
SC Buschhausen 1912: Finn Szary, Nils Bothe, Andre Busch, Paul Okon (27. Dominik Teschke), Kevin Enrico Wilkes, Amet Zeki, Artur Veselov, Nico Goronzy, Kalle Okon (85. Gian Franco Caltagirone), Kevin Menke, Pascal Wickert (69. Joshua Tettesen Agougno) - Trainer: Marcus Behnert
Schiedsrichter: Damian Schmidt - Zuschauer: 185
Tore: 0:1 Amet Zeki (9.), 1:1 Jona Rams (45.+5), 2:1 Keno Räck (68.), 3:1 Sven Konarski (71.), 3:2 Gian Franco Caltagirone (87.)
VfR 08 Oberhausen II – SC Buschhausen 1912 II 2:1
VfR 08 Oberhausen II: Marcel Finger, Joshua Schacht (92. Dennis Camin), Hendrik Ney, Justin Woithe, Andre Finger, Sascha Knobloch, Serkan Sezen (80. Harun Bartal), Florian Rutzmoser, Manuel Knobloch - Spielertrainer: Andre Finger - Spielertrainer: Mirco Remmerde
SC Buschhausen 1912 II: Timo-Maurice Müller, Martin Kevin Krettek, Cedric Meyer (73. Saher Murad), Florian Schwulst, Marvin Jacobs (64. Lucas Jahnke), Ahmed Semmo, Lukas Schmidt, Dierk Brosowski, Moad Raji, Patrick Mohr, Andreas Siebert - Trainer: Carsten Scholz
Schiedsrichter: Marcel Borges - Zuschauer: 40
Tore: 1:0 Manuel Knobloch (38.), 2:0 Manuel Knobloch (57.), 2:1 Andreas Siebert (88.)
Rot: Ahmed Semmo (95./SC Buschhausen 1912 II/)
SV Sarajevo Oberhausen – Blau-Weiß Fuhlenbrock 6:4
SV Sarajevo Oberhausen: Aid Turajlic, Bahrudin Sahinovic, Kenan Mujezinovic (70. Dario Simic), Dzejlan Sehovic, Benjamin Musiolik, Anel Mlinarevic (62. Adnan Cesko), Enes Aksalic, Arlind Hasani, Alen Arnautovic, Demir Mustic, Ferid Dzanan (84. Rijad Hodzic) - Trainer: Emir Kandzic
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Marvin Breil, David Overfeld (57. Robin Göbler), Felix Mühlberg, Noah Rosrodowski (46. Louis Becker), David Gajda, Halil Memisoglu, Lukas Espenhahn, Lukas Wischermann, Fabian Böhnke, Jannis Pröschold (46. Daniel Dierkes), Devin Hoffmann - Trainer: Adrian Reiß - spielender Co-Trainer: Justin Straßek
Schiedsrichter: Marcel Mondring - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Benjamin Musiolik (12.), 1:1 Fabian Böhnke (15.), 2:1 Arlind Hasani (30.), 2:2 Lukas Wischermann (36.), 3:2 Anel Mlinarevic (38.), 3:3 Lukas Wischermann (45.+2), 4:3 Arlind Hasani (56.), 5:3 Arlind Hasani (61. Foulelfmeter), 6:3 Benjamin Musiolik (69.), 6:4 Fabian Böhnke (71.)
TB Oberhausen 1889 – BV Osterfeld 1919 3:0
TB Oberhausen 1889: Patrick Grindel, David Münch, Prince Pieritz, Sebastian Maier, Julian Miguel Peitsch (56. Mohamed Junior Coumbassa), Abd-Manaf Tchazodi, Fabian-Maurice Kammhöfer (79. Fabio Mülling), Marvin Dipold, Orhan Bozcali (67. Jan Lenzen), Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu, Dustin Peitsch - Trainer: Daniel Coers
BV Osterfeld 1919: Sefa Bozca, Xavier Meller (46. Soner Karakoc), Aiman Rump, Enes Can, Barkin Cömert, Hasan Darici (61. Ferit Cifdalöz), Abdullah Baydar (76. Melih Saglam), Sien Greven, Lennard Stratenhoff (69. Klaudiusz Nowak), Nico Ljubic, Harun Al - Co-Trainer: Ersin Öztürk - Trainer: Adem Saglam
Schiedsrichter: Max Zimmert - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Orhan Bozcali (40.), 2:0 Mohamed Junior Coumbassa (75.), 3:0 Dustin Peitsch (89.)
FC Sterkrade 72 – 1. FC Hirschkamp 0:3
FC Sterkrade 72: Tim Langewort, Maxime-Aurele Finke, Julian Heise, Marceau Jerome Finke, Maurice-Joel Finke, Dennis Stus, Samet Can Kuruoglu, Baran Yilmaz Günes, Christopher Lange, Islam Kaloshi - Trainer: Reiner Wichert
1. FC Hirschkamp: Kai Hanysek, Marvin Weigel, Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Danny Steinmetz, Mehmet Kafli (74. Fatih Bekmezci), Mirac Bayram, Sertan Erdogan (76. Issa Semmo), Jan Schmidt (49. Delowan Nawzad), Ahmet Büyüköztürk (56. Okan Al), David Fojcik (67. Galed Mohamad) - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan
Schiedsrichter: Till Jandik (Oberhausen) - Zuschauer: 45
Tore: 0:1 David Fojcik (13.), 0:2 Ahmet Büyüköztürk (50.), 0:3 Okan Al (62.)
FC Welheim – SV Adler Osterfeld 2:6
FC Welheim: Can Sahin, Ali Riza Karakus, Hussein El-Dimassi, Daniel Galonska, Altan Gündogdu, Sabri Kayali, Pascal Patrick Kaluza, Izzet Avci, Robin Jobst, Ali Al Hakim, Hussein Aliu - Trainer: Dieter Büth
SV Adler Osterfeld: Tom Kicza, Manuel Werner, Abdul Basit Adibyar, Emmanuel Nwabuego, Serdar Dogan, Leon Christopher Delfs, Philipp Herrmann, Yasin Meziroglu (62. Erdem Saglam), Okan Demircan (89. Kadir Demircan), Tobias Hauner, Gentrit Bajraj (71. Adetola Olaseni Adegun) - Co-Trainer: Christian Kinowski - Trainer: Christoph Tapinos
Schiedsrichter: Gregor Osolinski - Zuschauer: 50
Tore: 0:1 Tobias Hauner (11.), 1:1 Robin Jobst (50.), 1:2 Daniel Galonska (54. Eigentor), 1:3 Tobias Hauner (63.), 1:4 Tobias Hauner (75.), 1:5 Okan Demircan (81.), 1:6 Adetola Olaseni Adegun (87.), 2:6 Alexander Boateng (89.)
VfR 08 Oberhausen – DJK Arminia Klosterhardt II 2:1
VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Enes Aslan, Mathias Henkemeyer (30. Nasif Omorou) (89. Paul Schendzielorz), Can Luca Gad, Sebastian Stollen, Leonhard Weikam, Lukas Ambrosat (69. Maurice Braunert), Mirco Baumgarten, Eray Aslan, Julian Birkholz, Nick Blanke - Trainer: Paul Schendzielorz
DJK Arminia Klosterhardt II: Christopher Hübers, Kevin Ritter, Marc Gronek, Marius Broß, Yannick Wykrota, Jeremy Wehres, Vahdet Türkmen, Marcel Wroblewski, Finn Arold, Oleksandr Shef, Martin Gruszka (77. Sayed Haris Sultani) - Trainer: Andreas Bovenz
Schiedsrichter: Jose-Manuel Miguez Hernandez - Zuschauer: 47
Tore: 1:0 Mathias Henkemeyer (18.), 1:1 Sebastian Stollen (45.+1 Eigentor), 2:1 Nasif Omorou (76.)
Die nächsten Spieltage:
30. Spieltag
Do., 30.04.26 19:30 Uhr BW Fuhlenbr. - FC Welheim
Do., 30.04.26 19:30 Uhr SC Buschh. - VfR Oberha. II
Do., 30.04.26 19:30 Uhr Hirschkamp - FC Welheim II
So., 03.05.26 13:00 Uhr SC Buschh. II - VfR Oberha.
So., 03.05.26 13:15 Uhr Arm. Kloster II - SV Sarajevo
So., 03.05.26 15:00 Uhr BV Osterfeld - FC Sterk. 72
So., 03.05.26 15:00 Uhr SV Adler Os. - GA Sterkrade
So., 03.05.26 15:00 Uhr Safakspor - Sterkr.-Nord II
31. Spieltag
Sa., 09.05.26 18:00 Uhr Sterkr.-Nord II - Hirschkamp
So., 10.05.26 13:00 Uhr FC Welheim II - BV Osterfeld
So., 10.05.26 13:00 Uhr VfR Oberha. II - Safakspor
So., 10.05.26 15:00 Uhr FC Sterk. 72 - TB O'hausen
So., 10.05.26 15:00 Uhr SV Sarajevo - SC Buschh. II
So., 10.05.26 15:15 Uhr GA Sterkrade - BW Fuhlenbr.
So., 10.05.26 15:15 Uhr VfR Oberha. - SC Buschh.
So., 10.05.26 15:15 Uhr FC Welheim - Arm. Kloster II