Hirschkamp patzt, Verfolgertrio ist nun in Schlagdistanz

Es ist wieder alles offen im Vierkampf um Platz eins. Weil der 1. FC Hirschkamp mit einem torlosen Remis gegen den TSV Safakspor Federn ließ, sind die Verfolger nun auf Tuchfühlung. Der FC Welheim gewann schlussendlich deutlich gegen den VfR 08 Oberhausen und bleibt weiterhin das beste Rückrundenteam. Unterdessen ließ auch der SC Buschhausen gegen Kellerkind BV Osterfeld gar nichts anbrennen. Auf dem unscheinbaren vierten Platz, doch ebenfalls in direkter Schlagdistanz zum Tabellenführer steht die Spvgg Sterkrade-Nord II, den SV Adler Osterfeld mit einem 7:2-Sieg in die Schranken wies.
FC Welheim II – Blau-Weiß Fuhlenbrock 2:5
FC Welheim II: Burak Candir, Arif Yalcin, Tolga Kocbey, Nabil Walid Mawas, Halet Delen, Turgut Senyüz, Onur Duman, Mert Ata, Merdan Senyüz, Muhammed Gören (52. Aldin Kaltak), Oktay Semiz - Trainer: Murat Cebeci
Blau-Weiß Fuhlenbrock: Robin Göbler, Louis Becker, David Overfeld, David Gajda, Nico Große-Beck, Lukas Wischermann, Justin Straßek (82. Noah Rosrodowski), Fabian Böhnke, Jannis Pröschold (60. Dominik Müller), Joel Zander (60. Philip Kaczmar) - Trainer: Adrian Reiß
Schiedsrichter: Jose-Manuel Miguez Hernandez - Zuschauer: 41
Tore: 0:1 Nico Große-Beck (10.), 0:2 Fabian Böhnke (26.), 0:3 David Overfeld (49.), 0:4 Jannis Pröschold (51.), 1:4 Merdan Senyüz (53.), 1:5 Fabian Böhnke (76.), 2:4 Onur Duman (89.)
Spvgg Sterkrade-Nord II – SV Adler Osterfeld 7:2
Spvgg Sterkrade-Nord II: Julian Dohmen, Mathias Georg (56. Tim Koller), Luis Mattern, Janne Thomas Buschfeld, Manuel Wester (76. Melvin Stelzer), Kevin Marzotko, Jona Rams, Jonas Kisters, Lukas Loibl, Keno Räck (76. Elias Aaron Peukert), Sven Konarski (57. Moritz Neukirch) - Trainer: Dustin Vogt
SV Adler Osterfeld: Tom Kicza, Manuel Werner, Erdem Saglam, Gentrit Bajraj, Abdul Basit Adibyar (75. Yasin Meziroglu), Emmanuel Nwabuego, Serdar Dogan, Okan Demircan, Leon Christopher Delfs, Philipp Herrmann (70. Adetola Olaseni Adegun), Abdelaziz Boukdir (62. Soufian El Hamouti) - Trainer: Christoph Tapinos
Schiedsrichter: Hayrettin Urtenur (Oberhausen) - Zuschauer: 175
Tore: 0:1 Manuel Werner (16.), 1:1 Lukas Loibl (17.), 2:1 Janne Thomas Buschfeld (22.), 2:2 Okan Demircan (47. Foulelfmeter), 3:2 Janne Thomas Buschfeld (53.), 4:2 Daniel Markin (65.), 5:2 Moritz Neukirch (74.), 6:2 Lukas Loibl (77.), 7:2 Melvin Stelzer (89.)
Glück-Auf Sterkrade – VfR 08 Oberhausen II 6:1
Glück-Auf Sterkrade: Luca Szovan, Andre-Maurice Ochmann, Ardit Jashari, Emin Tosun, Patrick Martin Camposeo, Peter Kocar (65. Gabriel Pietzka), Nico Gabriele, Timo Hendel (75. Kevin Zülsdorf), Nat-Lemuel Aboagye - Trainer: Marco Allekotte - Trainer: Toni Collura
VfR 08 Oberhausen II: Christian Robin Bach (70. Harun Bartal), Kevin Schiernbeck, Joshua Schacht, Hendrik Ney, Christian Timp (78. Andre Finger), Justin Woithe, Andre Finger, Samed Ocak, Sascha Knobloch, Florian Rutzmoser, Irfet Alicajic - Spielertrainer: Andre Finger - Spielertrainer: Mirco Remmerde
Schiedsrichter: Zito-Pembele Nsango - Zuschauer: 100
Tore: 1:0 Timo Hendel (30.), 2:0 Ardit Jashari (42.), 3:0 Nat-Lemuel Aboagye (43.), 4:0 Timo Hendel (75.), 5:0 Kevin Zülsdorf (75.), 5:1 Harun Bartal (78.), 6:1 Nat-Lemuel Aboagye (87.)
VfR 08 Oberhausen – FC Welheim 0:3
VfR 08 Oberhausen: Marco Zaniecki, Enes Aslan (61. Lars Bruckwilder), Mathias Henkemeyer (78. Tim Schmidt), Levin Jubt, Can Luca Gad (83. Christian Geber), Jannik Haferkamp, Leonhard Weikam (68. Nasif Omorou), Eray Aslan, Nick Blanke, Paul Schendzielorz, Tim Blanke - Trainer: Paul Schendzielorz
FC Welheim: Nils Etienne Hoffmann, Ali Riza Karakus, Altan Gündogdu, Sabri Kayali, Ibrahim Tug, Ali Al Hakim, Özgür Erdogan, Felix Mika Matheis (67. Izzet Avci), Tolunay Turgut (28. Michael Adrian Piasek), Ramazan Akyüz - Trainer: Ramazan Karakus
Schiedsrichter: Niclas Hülsmann - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Ibrahim Tug (39.), 0:2 Ibrahim Tug (50.), 0:3 Ali Al Hakim (90.+2)
1. FC Hirschkamp – TSV Safakspor Oberhausen 0:0
1. FC Hirschkamp: Kai Hanysek, Marvin Weigel, Okan Aslantin (56. Jan Schmidt), Enes Bayram, Berkay Miyanyedi, Alihan Özcan (46. Malik Amine), Mehmet Kafli (86. Francesco Lentini), Emrullah Bayhoca, Burak Taspinar (56. Mirac Bayram), Danny Steinmetz, Galed Mohamad (46. Ahmet Büyüköztürk) - Trainer: Bahjat Amine - Trainer: Joussef Ramadan
TSV Safakspor Oberhausen: Cihan Saracbasi, Said-Ihsan Akkaya, Emre Gülsen, Yusuf Arslanbas, Serhat Erdogan, Mert Özsoy, Ibrahim Akkaya, Till Heilmann, Cüneyt Türk, Fatih Köktürk, Mehmet Can Ekelik - Trainer: Tuncay Aksoy
Schiedsrichter: Thimo Lau - Zuschauer: 50
Tore: keine Tore
Gelb-Rot: Ahmet Büyüköztürk (68./1. FC Hirschkamp/)
BV Osterfeld 1919 – SC Buschhausen 1912 0:4
BV Osterfeld 1919: Adnan Laroshi, Hasan Darici, Aiman Rump, Luke Stratenhoff, Barkin Cömert, Xavier Meller, Lennard Stratenhoff (10. Enes Can) (69. Ensar Bicak), Selahattin Güner, Timo Mrozek, Nico Ljubic - Trainer: Adem Saglam
SC Buschhausen 1912: Finn Szary, Nils Bothe, Andre Busch, Kevin Enrico Wilkes, Emre Kuzdere (74. Nico Lambertz), Artur Veselov, Nico Goronzy, Pascal Wickert (68. Amet Zeki), Joshua Tettesen Agougno (68. Kevin Menke), David Pop (59. Kalle Okon) - Trainer: Marcus Behnert
Schiedsrichter: Fabian Sosna - Zuschauer: 120
Tore: 0:1 Pascal Wickert (37.), 0:2 Nico Goronzy (68.), 0:3 Kevin Menke (83.), 0:4 Kevin Menke (85.)
TB Oberhausen 1889 – SC Buschhausen 1912 II 5:0
TB Oberhausen 1889: Patrick Grindel, David Münch (67. Damian Jerome Peitsch), Prince Pieritz, Sebastian Maier, Abd-Manaf Tchazodi, Brooklyn Ehijie Darren Ojeabulu, Fabio Mülling, Fabian-Maurice Kammhöfer (83. Louis Victor Mietzsch), Marvin Dipold (67. Julian Miguel Peitsch), Orhan Bozcali, Jan Lenzen (53. Dustin Peitsch) - Trainer: Daniel Coers
SC Buschhausen 1912 II: Timo-Maurice Müller, Martin Kevin Krettek (83. Florian Schwulst), Lucas Jahnke (65. Silvano Lange), Christian Schäumer, Ahmed Semmo, Dierk Brosowski (46. Hamza Belahsan), Kenan Al-Jawabreh (65. Lukas Schmidt), Ayoub Afritit, Mohamad Ghazaly, Patrick Mohr, Andreas Siebert - Trainer: Carsten Scholz
Schiedsrichter: Diab El-Issa (Gelsenkirchen) - Zuschauer: 50
Tore: 1:0 Fabian-Maurice Kammhöfer (26.), 2:0 Fabian-Maurice Kammhöfer (42.), 3:0 Fabian-Maurice Kammhöfer (62.), 4:0 Martin Kevin Krettek (66. Eigentor), 5:0 Fabian-Maurice Kammhöfer (75.)
FC Sterkrade 72 – DJK Arminia Klosterhardt II 3:3
FC Sterkrade 72: Tim Langewort, Eduard Kress, Maxime-Aurele Finke, Malte Fuhrmann (74. Islam Kaloshi), Maurice-Joel Finke, Marcel Bambic, Niklas Jansen, Samet Can Kuruoglu, Ali Riza Dogan, Baran Yilmaz Günes, Islam Kaloshi - Trainer: Reiner Wichert
DJK Arminia Klosterhardt II: Leon Alexis Petzold, Kevin Ritter, Marc Gronek, Marius Broß, Yannick Wykrota, Jeremy Wehres, Dennis Brinkmann, Simon Steinberg, Marcel Wroblewski (77. Sayed Haris Sultani), Eliezer Mazala - Trainer: Andreas Bovenz
Schiedsrichter: Damian Schmidt - Zuschauer: 45
Tore: 1:0 Islam Kaloshi (13.), 1:1 (26.), 2:1 Niklas Jansen (36.), 2:2 Simon Steinberg (42.), 3:2 Islam Kaloshi (74.), 3:3 Eliezer Mazala (81.)
26. Spieltag
31.03.26 SC Buschhausen 1912 - TB Oberhausen 1889
01.04.26 DJK Arminia Klosterhardt II - FC Welheim II
02.04.26 SC Buschhausen 1912 II - FC Sterkrade 72
02.04.26 TSV Safakspor Oberhausen - BV Osterfeld 1919
02.04.26 FC Welheim - SV Sarajevo Oberhausen
02.04.26 Glück-Auf Sterkrade - VfR 08 Oberhausen
02.04.26 SV Adler Osterfeld - VfR 08 Oberhausen II
02.04.26 Blau-Weiß Fuhlenbrock - Spvgg Sterkrade-Nord II
