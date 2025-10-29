Hirschkamp mit Steinmetz auf Buschhausen-Jagd, 72 gegen den Trend

Ein prominenter Name ist dieser Tage beim 1. FC Hirschkamp aufgeschlagen. Danny Steinmetz (zuletzt VfB Bottrop) wird die Reihen des Aufsteigers verstärken. Der 35-Jährige pausierte zuletzt aus beruflichen Gründen, bringt jedoch jahrelange Erfahrung aus Landes- und Oberliga zum 1. FC. In der Vorsaison geriet Steinmetz noch aus unrühmlichen Gründen in den Fokus, dürfte das Team von Bahjat Amine aber besonders mit seiner hohen Qualität für den weiteren Saisonverlauf weiterhelfen. Am Sonntagnachmittag geht es bereits für Hirschkamp weiter gegen den FC Sterkrade, der zuletzt zwei Topspiele denkbar unglücklich verlor. Tabellenführer SC Buschhausen wird seine weiterhin andauernde Ungeschlagen-Serie auch gegen die DJK Arminia Klosterhardt behaupten wollen. Nach vier Siegen in Folge befindet sich auch der FC Welheim in glänzender Form, kann seinen Platz unter den Top-Teams mit einem Sieg gegen den SV Adler Osterfeld bewahren. Weiter steil nach unten geht es beim punktlosen BV Osterfeld, der gegen Aufsteiger TB Oberhausen auf eine Mannschaft trifft, die nach dem bisherigen Saisonverlauf auch nicht unbedingt vor Selbstvertrauen strotzen dürfte.
13. Spieltag
09.11.25 VfR 08 Oberhausen II - SC Buschhausen 1912
09.11.25 Spvgg Sterkrade-Nord II - TSV Safakspor Oberhausen
09.11.25 FC Welheim II - 1. FC Hirschkamp
09.11.25 FC Sterkrade 72 - BV Osterfeld 1919
09.11.25 SV Sarajevo Oberhausen - DJK Arminia Klosterhardt II
09.11.25 Glück-Auf Sterkrade - SV Adler Osterfeld
09.11.25 FC Welheim - Blau-Weiß Fuhlenbrock
09.11.25 VfR 08 Oberhausen - SC Buschhausen 1912 II
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: