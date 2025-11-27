Hirschkamp mit Rückenwind gegen Kellerkind, Buschhausen am Samstag

Mit dem 1. FC Hirschkamp und FC Welheim können sich zwei Aufsteiger inzwischen durchaus realistische Chancen auf den Durchmarsch in die Bezirksliga ausrechnen. Dazwischen wird sicher der SC Buschhausen auch ein Wörtchen mitzureden haben. Der Vorjahres-Vizemeister könnte sich mit einem Sieg gegen den SV Sarajevo am Samstag wieder am Spitzenreiter vorbeischieben. Am Sonntag spielt Hirschkamp gegen den Tabellenvorletzten, den VfR Oberhausen II. Die Welheimer empfangen die Zweitvertretung aus Buschhausen.