Buschhausen flirtet wieder mit der Tabellenführung.
Hirschkamp mit Rückenwind gegen Kellerkind, Buschhausen am Samstag

Kreisliga A: Der SC Buschhausen hatte knapp zwei Wochen Zeit, die Pleite gegen den VfR Oberhausen zu verarbeiten. Bis zum Winter gilt es, den neuen Tabellenführer 1. FC Hirschkamp nicht entwischen zu lassen.

Mit dem 1. FC Hirschkamp und FC Welheim können sich zwei Aufsteiger inzwischen durchaus realistische Chancen auf den Durchmarsch in die Bezirksliga ausrechnen. Dazwischen wird sicher der SC Buschhausen auch ein Wörtchen mitzureden haben. Der Vorjahres-Vizemeister könnte sich mit einem Sieg gegen den SV Sarajevo am Samstag wieder am Spitzenreiter vorbeischieben. Am Sonntag spielt Hirschkamp gegen den Tabellenvorletzten, den VfR Oberhausen II. Die Welheimer empfangen die Zweitvertretung aus Buschhausen.

So läuft der 15. Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Sa., 29.11.2025, 18:30 Uhr
SV Sarajevo Oberhausen
SV Sarajevo OberhausenSV Sarajevo
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh.
18:30

So., 30.11.2025, 15:00 Uhr
SV Adler Osterfeld
SV Adler OsterfeldSV Adler Os.
Blau-Weiß Fuhlenbrock
Blau-Weiß FuhlenbrockBW Fuhlenbr.
15:00

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
Glück-Auf Sterkrade
Glück-Auf SterkradeGA Sterkrade
DJK Arminia Klosterhardt
DJK Arminia KlosterhardtArm. Kloster II
15:15

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim
SC Buschhausen 1912
SC Buschhausen 1912SC Buschh. II
15:15

So., 30.11.2025, 15:15 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha.
TSV Safakspor Oberhausen
TSV Safakspor OberhausenSafakspor
15:15

So., 30.11.2025, 13:00 Uhr
VfR 08 Oberhausen
VfR 08 OberhausenVfR Oberha. II
1. FC Hirschkamp
1. FC HirschkampHirschkamp
13:00live

So., 30.11.2025, 13:00 Uhr
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord II
BV Osterfeld 1919
BV Osterfeld 1919BV Osterfeld
13:00

So., 30.11.2025, 13:00 Uhr
FC Welheim
FC WelheimFC Welheim II
TB Oberhausen 1889
TB Oberhausen 1889TB O'hausen
13:00

Das ist der nächste Spieltag

16. Spieltag
07.12.25 SC Buschhausen 1912 II - Glück-Auf Sterkrade
07.12.25 DJK Arminia Klosterhardt II - SV Adler Osterfeld
07.12.25 FC Sterkrade 72 - FC Welheim II
07.12.25 TB Oberhausen 1889 - Spvgg Sterkrade-Nord II
07.12.25 BV Osterfeld 1919 - VfR 08 Oberhausen II
07.12.25 1. FC Hirschkamp - VfR 08 Oberhausen
07.12.25 TSV Safakspor Oberhausen - SV Sarajevo Oberhausen
07.12.25 SC Buschhausen 1912 - FC Welheim

