Hirschkamp mit Rückenwind gegen Kellerkind, Buschhausen am Samstag

Mit dem 1. FC Hirschkamp und FC Welheim können sich zwei Aufsteiger inzwischen durchaus realistische Chancen auf den Durchmarsch in die Bezirksliga ausrechnen. Dazwischen wird sicher der SC Buschhausen auch ein Wörtchen mitzureden haben. Der Vorjahres-Vizemeister könnte sich mit einem Sieg gegen den SV Sarajevo am Samstag wieder am Spitzenreiter vorbeischieben. Am Sonntag spielt Hirschkamp gegen den Tabellenvorletzten, den VfR Oberhausen II. Die Welheimer empfangen die Zweitvertretung aus Buschhausen.
16. Spieltag
07.12.25 SC Buschhausen 1912 II - Glück-Auf Sterkrade
07.12.25 DJK Arminia Klosterhardt II - SV Adler Osterfeld
07.12.25 FC Sterkrade 72 - FC Welheim II
07.12.25 TB Oberhausen 1889 - Spvgg Sterkrade-Nord II
07.12.25 BV Osterfeld 1919 - VfR 08 Oberhausen II
07.12.25 1. FC Hirschkamp - VfR 08 Oberhausen
07.12.25 TSV Safakspor Oberhausen - SV Sarajevo Oberhausen
07.12.25 SC Buschhausen 1912 - FC Welheim
