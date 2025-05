„Hirschkamp dreht auf! Mit Mirac Bayram kommt die nächste Welle!“

Mit über 220 Einsätzen in der Regionalliga West, Oberliga Niederrhein und Landesliga ist Bayram ein absoluter Leistungsträger und hat sich in den letzten Jahren als unaufhaltsame Führungspersönlichkeit etabliert. Besonders in der vergangenen Saison glänzte er mit 10 Toren und einer konstant starken Leistung. Bayram ist bekannt für seine ruhige Art, die er in hektischen Momenten einbringt, sowie für seine Fähigkeit, das Spiel von der Mitte aus zu dominieren und das Team zu lenken.