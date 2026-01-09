Hirschkamp beginnt die nächste Phase

Der FC Hirschkamp stellt die Weichen für die Zukunft und verpflichtet Ahmed Mohamad. Mit dieser Entscheidung gewinnt der Verein eine erfahrene Persönlichkeit, deren sportliche Vision und Werte in vollem Umfang mit der Ausrichtung des FC Hirschkamp übereinstimmen.

Ahmed Mohamad steht für Erfolg, Ehrgeiz und klare Strukturen. Der Verein ist überzeugt, dass er den FC Hirschkamp in den kommenden Jahren maßgeblich weiterentwickeln und sportlich auf ein neues Niveau führen wird.

Bereits seit Beginn der sportlichen Neuausrichtung des Vereins war klar, dass eine Zusammenarbeit mit Ahmed Mohamad perspektivisch ein zentrales Ziel darstellt. Nach intensiven Gesprächen konnte diese nun realisiert werden. Grundlage der Verpflichtung sind nicht nur über 30 Jahre gewachsene persönliche Verbindungen, sondern vor allem die inhaltliche Übereinstimmung hinsichtlich Struktur, Entwicklung und sportlicher Zielsetzung.

Joussef Ramadan (Trainer) ordnet die Verpflichtung wie folgt ein:

„Es ist für mich persönlich eine große Ehre, Ahmed Mohamad nun in unseren Reihen begrüßen zu dürfen.

Vor rund 17 Jahren standen wir als treue Fans hinter seiner Coaching-Zone und begleiteten ihn von der Kreisliga C bis hin zum Aufstieg in die A-Jugend-Bundesliga sowie in der Oberliga im Seniorenbereich.

Heute, nach drei Jahren als Trainer in Hirschkamp mit dem Weg von der Kreisliga C bis in die Kreisliga A und als Favorit auf die Bezirksliga ist es etwas ganz Besonderes, unser damaliges Jugendidol nun als Sportchef mit an Bord zu haben.

Ahmed ist sportlich eine absolute Bereicherung und menschlich ebenso. Er ist ein entscheidendes Puzzlestück für die nächsten Schritte unseres Vereins.

Ich freue mich unfassbar!“

Auch Ahmed Mohamad äußert sich:

„Zunächst möchte ich mich von Herzen bei meinem Heimatverein Buschhausen bedanken. Es war eine tolle Zeit, in der ich mich all die Jahre sehr wohlgefühlt habe und viele großartige Menschen kennenlernen durfte. Doch nichts ist für die Ewigkeit.

Warum also Hirschkamp?

Das kann ich ganz offen sagen: Ich habe viele Bekanntschaften und gewachsene Verbindungen, deren Wurzeln tief in meine Vergangenheit reichen. Hinzu kommt, dass die Vision von Hirschkamp exakt meiner eigenen entspricht.

Die Überzeugungskraft und Leidenschaft, mit der Joussef und Bahjat diesen Weg vertreten haben, ist mir unter die Haut gegangen. Dennoch war diese Entscheidung für mich alles andere als leicht. Am Ende musste ich sie ganz mit mir selbst ausmachen und ich bin überzeugt, dass der Schritt zu Hirschkamp der richtige ist.

Die Qualität und intensive Arbeit die hier im Hintergrund geleistet wird, sind faszinierend. Ich bin fest davon überzeugt, dass ich mit meiner Rolle und meinem Part, der nun auf mich zukommt, durch Taten zum weiteren Erfolg beitragen kann.

Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit und blicke mit großer Motivation und Zuversicht in die gemeinsame Zukunft.“

Der FC Hirschkamp freut sich, Ahmed Mohamad offiziell willkommen zu heißen und blickt mit Zuversicht auf die gemeinsame Zukunft.