Hirschberger findet binnen Stunden neuen Verein nach Bocholt-Aus Noch am Tag seiner Vertragsauflösung beim 1. FC Bocholt hat der gebürtige Rheinberger Nicolas Hirschberger bei der SG Wattenscheid 09 einen Vertrag unterschrieben – seine zweite Station beim Traditionsverein. Warum die Rückkehr für beide Seiten besonders ist. von Fabian Kleintges-Topoll · Gestern, 19:30 Uhr · 0 Leser

Hirschberger wechselt nach Wattenscheid – Foto: Arno Wirths

Noch am selben Tag seiner Vertragsauflösung beim 1. FC Bocholt am Dienstag hat Nicolas Hirschberger einen neuen Verein gefunden. Der offensive Mittelfeldspieler schließt sich dem Regionalliga-Rückkehrer SG Wattenscheid 09 an und unterschrieb zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende. Für den 27-Jährigen ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Bereits 2019 lief Hirschberger für die Wattenscheider auf, ehe die Insolvenz des Traditionsvereins die Zusammenarbeit nach nur neun Pflichtspielen abrupt beendete.

„Ich freue mich, wieder da zu sein. In der Zeit, die vergangen ist, habe ich immer verfolgt, was bei der SGW so los ist. Jetzt heißt es für mich, schnell einen Draht zur Mannschaft zu finden und in die Abläufe hineinzukommen, damit ich der Mannschaft möglichst schnell helfen kann. Ich kann es kaum erwarten und bin heiß darauf, für die SGW auf Punktejagd zu gehen“, wird Hirschberger in der Vereinsmitteilung zitiert. Hirschberger kehrt zu Wattenscheid 09 zurück – 176 Regionalliga-Spiele im Gepäck Der Mittelfeldspieler bringt inzwischen reichlich Erfahrung aus der Regionalliga mit. Insgesamt absolvierte er 176 Partien in Deutschlands vierthöchster Spielklasse, in denen ihm 17 Tore und 24 Vorlagen gelangen. Hirschberger gilt als spielintelligent, technisch stark und dynamisch und ist flexibel auf mehreren Offensivpositionen einsetzbar.