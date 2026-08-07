Hirschberger findet binnen Stunden neuen Verein nach Bocholt-Aus

Noch am selben Tag seiner Vertragsauflösung beim 1. FC Bocholt am Dienstag hat Nicolas Hirschberger einen neuen Verein gefunden. Der offensive Mittelfeldspieler schließt sich dem Regionalliga-Rückkehrer SG Wattenscheid 09 an und unterschrieb zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende. Für den 27-Jährigen ist es eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Bereits 2019 lief Hirschberger für die Wattenscheider auf, ehe die Insolvenz des Traditionsvereins die Zusammenarbeit nach nur neun Pflichtspielen abrupt beendete.
„Ich freue mich, wieder da zu sein. In der Zeit, die vergangen ist, habe ich immer verfolgt, was bei der SGW so los ist. Jetzt heißt es für mich, schnell einen Draht zur Mannschaft zu finden und in die Abläufe hineinzukommen, damit ich der Mannschaft möglichst schnell helfen kann. Ich kann es kaum erwarten und bin heiß darauf, für die SGW auf Punktejagd zu gehen“, wird Hirschberger in der Vereinsmitteilung zitiert.
Der Mittelfeldspieler bringt inzwischen reichlich Erfahrung aus der Regionalliga mit. Insgesamt absolvierte er 176 Partien in Deutschlands vierthöchster Spielklasse, in denen ihm 17 Tore und 24 Vorlagen gelangen. Hirschberger gilt als spielintelligent, technisch stark und dynamisch und ist flexibel auf mehreren Offensivpositionen einsetzbar.
Ausgebildet wurde der gebürtige Rheinberger in den Nachwuchsleistungszentren des FC Schalke 04 und des VfL Bochum. 2019 wechselte er von Rot-Weiss Essen nach Wattenscheid. Vom früheren Bundesligisten führte ihn sein Weg zunächst zum VfB Homberg, ehe er sich eineinhalb Jahre später Fortuna Düsseldorf II anschloss. Nach weiteren zweieinhalb Jahren zog es Hirschberger im Winter 2024 zum 1. FC Bocholt. In der vergangenen Rückrunde war er an den Wuppertaler SV ausgeliehen, mit dem er den Abstieg in die Oberliga hinnehmen musste.
Am Dienstag war sein ursprünglich noch bis 2027 laufender Vertrag in Bocholt aufgrund fehlender sportlicher Perspektive aufgelöst worden. Der Moerser, dessen Elternhaus sich im Rheinberger Ortsteil Alpsray befindet, schlägt damit ein neues Kapitel auf – und kehrt als gereifter Regionalligaspieler an die Lohrheide zurück.