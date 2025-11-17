Hirschau schockt den Spitzenreiter – Pfullingen rückt näher heran

Der 14. Spieltag der Bezirksliga Alb bot reichlich Spannung und einige faustdicke Überraschungen. Tabellenführer Dettingen/Glems kassierte in Hirschau seine erst dritte Saisonniederlage, während Verfolger Pfullingen II beim 4:1 in Tübingen die Chance nutzte und den Rückstand verkürzte. Aufsteiger Sickenhausen bleibt das Team der Stunde, Walddorf drehte ein hitziges Duell gegen Derendingen spät.

Im Kellerduell zwischen Zainingen und Pfrondorf gab es keine Tore. Für den weiterhin sieglosen SV Zainingen war es immerhin der vierte Punktgewinn der Saison, während Pfrondorf den Sprung aus der Gefahrenzone verpasste. Beide Mannschaften stecken tief im Abstiegskampf fest.

Sickenhausen bleibt die Erfolgsgeschichte dieser Saison. Der Aufsteiger siegte souverän mit 2:0 gegen den TSV Genkingen und steht nun mit 27 Punkten auf Platz drei. Noel Bakar brachte die Gastgeber früh in Führung (6. Minute), Philipp Haile sorgte nach 72 Minuten für die Entscheidung. Sickenhausen präsentierte sich erneut abgeklärt und defensiv stabil, während Genkingen trotz guter Phasen zu harmlos blieb.

Nach einem intensiven Spiel setzte sich Ofterdingen klar mit 3:0 gegen Gomaringen durch. Nach einer umkämpften ersten Halbzeit brachte Luis Enrique Umblia die Hausherren in Führung (66.), ehe Lukas Neth mit einem Doppelpack (76. und 87.) den Sieg sicherte. Gomaringen spielte über eine Stunde in Unterzahl, nachdem Berkay Eren in der 40. Minute wegen Tätlichkeit Rot gesehen hatte. Ofterdingen klettert damit in die obere Tabellenhälfte. ---

Die SGM Altingen/Entringen gewann mit 3:1 beim Gastgeber. Steffen Reichert (30.) und Timo Kircher (35.) stellten früh die Weichen, Felix Seibold erhöhte nach der Pause (58.), bevor Amoretti (64.) nur noch verkürzen konnte. Für Altingen war es ein wichtiger Sieg im Kampf gegen den Abstieg, während Reutlingen erneut Punkte liegen ließ und zwei Punkte vor Altingen/Entringen bleibt. ---

Walddorf setzte sich in einem intensiven Aufsteigerduell mit 3:2 durch. Früh brachte Florian Komenda die Hausherren in Führung (9.), ehe Arfaoui kurz vor und nach der Pause doppelt traf (45.+3, 48.). Doch Walddorf zeigte Moral: Stefan Tilgner glich aus (77.) und Carlo Schmid drehte das Spiel in der 85. Minute. Mit diesem Sieg springt Walddorf auf Platz fünf. ---

Upfingen beendete seine Negativserie mit einem souveränen 2:0-Auswärtssieg. Matteo Schneider (10.) und Julian Schuler (19.) stellten früh die Weichen. Tübingen II kam nie richtig ins Spiel und bleibt mit nur 13 Punkten auf Rang 15. Für den Aufsteiger aus Upfingen war es ein wichtiger Erfolg im Kampf um ein ausgeglichenes Punktekonto. --- Gestern, 15:00 Uhr TSV Hirschau TSV Hirschau SGM Dettingen/Glems SGM Dettingen/Glems 4 2 Abpfiff Der Tabellenführer stolperte in Hirschau: Mit 4:2 sorgte der TSV für die große Überraschung des Spieltags. Alexander Lauxmann avancierte mit einem Hattrick (3., 26., 30.) zum Matchwinner. Zwar verkürzte Tim Randecker (14., 72.) für den Spitzenreiter, doch Tim Fauser setzte kurz vor Schluss (89.) den Schlusspunkt. Hirschau klettert auf Rang zehn und beendet Dettingens Serie eindrucksvoll. --- Gestern, 15:00 Uhr SV 03 Tübingen SV 03 Tübin. VfL Pfullingen VfL Pfullingen II 1 4 Abpfiff

Der VfL Pfullingen II bleibt dem Tabellenführer dicht auf den Fersen. Mit einem verdienten 4:1-Erfolg beim SV 03 Tübingen verkürzte die Hübner-Elf den Rückstand auf zwei Punkte. Elias Lachenmann traf zur Führung (38.), Mika Hänsel glich kurz nach der Pause aus (56.). Doch in der Schlussphase schlug Pfullingen eiskalt zu: Krüger (63.), Däschler (85.) und Haid (88.) sorgten für klare Verhältnisse. Für Tübingen war es die zweite deutliche Niederlage in Folge.

