Hirschau jubelt, Sickenhausen überrascht – Dettingen bleibt makellos

Ein ereignisreicher Spieltag mit klaren Siegen, Überraschungen und bitteren Rückschlägen. Während Dettingen/Glems seine perfekte Serie ausbaute, sorgte Hirschau für den ersten Saisonsieg. Sickenhausen stoppte den Lauf der SG Reutlingen, während Walddorf weiter im Tabellenkeller festsitzt.

Zainingen bleibt sieglos. Nach dem frühen Rückstand durch einen Strafstoß von Scheu in der elften Minute glich Götz nach 27 Minuten aus. Doch nur sieben Minuten später stellte Endler den alten Abstand wieder her. Upfingen verteidigte clever und klettert ins obere Tabellendrittel.

Sickenhausen setzte ein Ausrufezeichen gegen den Tabellenzweiten. Bertram traf in der 76. Minute zum 1:0, Raiser erhöhte kurz vor dem Ende in der 89. Minute. Zwar brachte ein unglückliches Eigentor von Wirth in der Nachspielzeit noch Spannung, doch der Aufsteiger rettete den verdienten Sieg über die Zeit.

Von Beginn an zeigte Hirschau, dass man die Serie der sieglosen Spiele beenden wollte. Bereits in der 22. Minute brachte Alexander Lauxmann seine Mannschaft in Führung und sorgte damit für das wichtige 1:0. Nach dem Seitenwechsel schlug erneut Alexander Lauxmann zu: In der 60. Minute erhöhte er auf 2:0 und legte damit den Grundstein für den späteren Erfolg. Genkingen bemühte sich zwar um den Anschluss, fand aber gegen die konzentrierte Defensive der Hausherren keine Lösungen. In der 88. Minute machte Patrick Ladinig mit seinem Treffer zum 3:0 endgültig alles klar.

Das Stadtderby hielt, was es versprach. Beyer brachte die TSG II nach 22 Minuten in Führung, doch der SV 03 reagierte sofort. Hänsel glich in der 33. Minute aus, Kemmer drehte die Partie nur zwei Minuten später. Saliou sorgte in der 88. Minute mit dem dritten Treffer für die Entscheidung. Der SV 03 bleibt erster Verfolger des Spitzenreiters. ---

Ofterdingen zeigte sich nach dem Rückschlag der Vorwoche stabil. Lazaridis traf in der 23. Minute zur Führung. Walddorf war bemüht, blieb aber erneut harmlos. Erst tief in der Nachspielzeit stellte Schimanski den 2:0-Endstand her. Walddorf bleibt mit einem Punkt Schlusslicht. ---

Es war das mit Spannung erwartete Spitzenspiel: Der Tabellenführer empfing den starken Vierten. Nach einer torlosen ersten Halbzeit gelang Dettingen der Durchbruch in der 63. Minute, als Digel das 1:0 erzielte. In der 79. Minute machte Nikolovski mit dem zweiten Treffer alles klar. Mit nun fünf Siegen aus fünf Spielen und einem beeindruckenden Torverhältnis von 15:2 steht Dettingen/Glems einsam an der Spitze. Altingen/Entringen musste dagegen die erste Niederlage der Saison hinnehmen, bleibt aber in Reichweite der oberen Tabellenränge. ---

Ein torreiches Duell, in dem die Gäste früh die Weichen stellten. Vitale traf bereits in der fünften Minute, Lachenmann glich aus. Doch Sparka, Mohl und erneut Sparka sorgten noch vor der Pause für eine klare Führung. Nach dem Anschlusstreffer von Victor stellte Wohlbold per Strafstoß den Endstand her. Gomaringen klettert damit ins obere Mittelfeld.

