Hirsch: "Warme Unterhose an und los geht es"

Die wohl bedeutsamste Veränderung wird in der Viererkette stattfinden. Linksverteidiger Can Coskun sah im vergangenen Heimspiel gegen den SSV Jahn Regensburg seine fünfte Gelbe Karte und fällt damit gesperrt aus. Es ist gut möglich, dass für ihn Joshua Bitter von der rechten auf die Linke Seite rotiert. "Ein Rechtsfuß auf der linken Seite ist durchaus denkbar", sagt Hirsch bewusst vielsagend. Den dann vakanten Platz auf der rechten Seite könnte Niklas Jessen übernehmen, der gegen den Jahn bereits in der Schlussphase eingewechselt wurde, um Spielpraxis zu sammeln.

Beim Förderspiel unter der Woche gegen die SpVg Schonnebeck agierte er auf dieser Position über 90 Minuten und zeigte eine gute Leistung. Rund eine Stunde stand Dennis Borkowsi gegen die Schwalben auf dem Feld, der eine Option für die rechte Außenbahn ist, nachdem Maximilian Dittgen mit einer Schulterverletzung noch länger ausfallen wird. Ebenfalls zurück ist Simon Symalla. Nach seiner Verletzung stand er zum ersten Mal seit dem 1. November wieder in einem Spiel auf dem Platz - und erzielte in seinem 30-Minuten-Einsatz gleich zwei Tore. "Wir werden im Abschlusstraining schauen, ob er schon so weit ist und für einen Kaderplatz in Frage kommt", erläutert der Trainer.

Mit 1.000 Fans zum Sieg

Den Gegner schätzt Hirsch stärker ein, als es die Tabellensituation widerspiegelt. "Auf dem Papier sollten sie nicht da stehen, wo sie aktuell sind", betont er. Zuletzt überzeugten die Spatzen mit einem 3:0-Erfolg bei Erzgebirge Aue, der das Selbstvertrauen gestärkt hat. "Sie stehen sehr geordnet und hoch, bekommen aber viele Tore nach Umschaltmomenten. Nach dem Erfolgserlebnis werden sie sicherlich mit breiter Brust auftreten", sagt Hirsch.