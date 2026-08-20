Hirsch: "Traue meiner Mannschaft alles zu"

Sechs lange Jahre mussten sich die Fans des MSV Duisburg auf den nächsten Auftritt ihrer Mannschaft im DFB-Pokal gedulden. Am Samstag ist es endlich wieder soweit. Die Zebras empfangen in der ersten Runde den Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg. Der ist sicherlich nicht das attraktivste Los, trotzdem werden rund 25.000 Zuschauer im Duisburger Wedaustadion erwartet. FuPa Niederrhein tickert wie gewohnt ausführlich live.
Speziell für MSV-Coach Dietmar Hirsch dürfte es ein ganz besonderes Spiel werden. Noch nie stand er im DFB-Pokal als Trainer an der Seitenlinie - und dann geht es auch noch gegen den Verein, bei dem seine Trainerkarriere im Profibereich ihren Anfang nahm. Die Entwicklung der SV Elversberg hat er in den vergangenen Jahren aufmerksam verfolgt. "Horst Steffen hat in Elversberg richtig gute Arbeit geleistet und seine Nachfolger haben die Philosophie weiterverfolgt", sagt der 54-Jährige. Persönlich stehe er noch im regelmäßigen Austausch mit Torwart-Trainer Sascha Purket.
All das rückt am Samstag aber in den Hintergrund. "Es ist für uns ein ganz normales Spiel, bei dem wir, wenn überhaupt, ein paar kleinere taktische Anpassungen vornehmen werden", sagt er zur bevorstehenden Aufgabe. Gut sei es da, dass "wir mit zwei Siegen gestartet sind und so befreit aufspielen können". Und darin sieht er auch den womöglich entscheidenden Vorteil. "Ich glaube, es ist nicht einfach, noch kein Pflichtspiel bestritten zu haben und dann bei einem sehr guten Drittligisten direkt in einem Entscheidungsspiel gefordert zu sein", führt er aus. Denn, anders als in der Liga, zählt im Pokal nur ein Sieg, um die nächste Runde zu erreichen.
Personell kann er dabei auf einen unveränderten Kader zurückgreifen. Frederik Christensen befindet sich weiterhin im Individualtraining und ist definitiv noch keine Option. Wieder voll im Mannschaftstraining befindet sich derweil Dennis Borkowski. Für einen Kaderplatz wird es aller Voraussicht nach aber auch für ihn nicht reichen. Die Überlegungen des Trainers gehen hier eher auf Spielzeit am kommenden Dienstag, wenn der MSV im Niederrheinpokal auf den 1. FC Wülfrath trifft.
Auf dem Platz fordert Hirsch von seiner Mannschaft eine konsequente Verteidigung und die Nutzung der Umschaltmomente. Verstecken will sich der MSV keineswegs. Warum auch? Die Zebras sind in Pflichtspielen seit mehr als anderthalb Jahren im eigenen Stadion ungeschlagen. Der „Wahnsinn von der Wedau“ ist mit Worten kaum noch zu beschreiben – und die Wucht von den Rängen, die Torjäger Lex-Tyger Lobinger nach dem Auswärtssieg in Verl so eindrucksvoll beschrieben hat, dürfte auch am Samstag wieder ein Faktor sein. Hirsch traut seiner Mannschaft ohnehin „alles zu“. Warum also sollte der MSV nicht für eine Pokal-Überraschung sorgen? Am frühen Samstagabend gibt es die Antwort.