Hirsch: "Traue meiner Mannschaft alles zu"

Speziell für MSV-Coach Dietmar Hirsch dürfte es ein ganz besonderes Spiel werden. Noch nie stand er im DFB-Pokal als Trainer an der Seitenlinie - und dann geht es auch noch gegen den Verein, bei dem seine Trainerkarriere im Profibereich ihren Anfang nahm. Die Entwicklung der SV Elversberg hat er in den vergangenen Jahren aufmerksam verfolgt. "Horst Steffen hat in Elversberg richtig gute Arbeit geleistet und seine Nachfolger haben die Philosophie weiterverfolgt", sagt der 54-Jährige. Persönlich stehe er noch im regelmäßigen Austausch mit Torwart-Trainer Sascha Purket.

All das rückt am Samstag aber in den Hintergrund. "Es ist für uns ein ganz normales Spiel, bei dem wir, wenn überhaupt, ein paar kleinere taktische Anpassungen vornehmen werden", sagt er zur bevorstehenden Aufgabe. Gut sei es da, dass "wir mit zwei Siegen gestartet sind und so befreit aufspielen können". Und darin sieht er auch den womöglich entscheidenden Vorteil. "Ich glaube, es ist nicht einfach, noch kein Pflichtspiel bestritten zu haben und dann bei einem sehr guten Drittligisten direkt in einem Entscheidungsspiel gefordert zu sein", führt er aus. Denn, anders als in der Liga, zählt im Pokal nur ein Sieg, um die nächste Runde zu erreichen.

Konsequent verteidigen, Umschaltmomente nutzen

Personell kann er dabei auf einen unveränderten Kader zurückgreifen. Frederik Christensen befindet sich weiterhin im Individualtraining und ist definitiv noch keine Option. Wieder voll im Mannschaftstraining befindet sich derweil Dennis Borkowski. Für einen Kaderplatz wird es aller Voraussicht nach aber auch für ihn nicht reichen. Die Überlegungen des Trainers gehen hier eher auf Spielzeit am kommenden Dienstag, wenn der MSV im Niederrheinpokal auf den 1. FC Wülfrath trifft.