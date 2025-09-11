Hirsch: "Möchte über die Leistung meiner Mannschaft nicht viel sagen"

Dietmar Hirsch war nicht zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft. – Foto: Robin Bogaletzki

Pflichtaufgabe erfüllt, mehr aber auch nicht. Der MSV Duisburg steht im Achtelfinale um den Niederrheinpokal, nachdem er sich bei Landesligist Union Nettetal erst in die Verlängerung gemüht hat, letztlich knapp mit 2:1 als Sieger vom Platz ging. Nach dem Spiel fanden beide Trainer, Dietmar Hirsch vom MSV und Kemal Kuc von Union, lobende Worte für den Auftritt der Gastgeber. Über die Leistung seiner Elf war Hirsch derweil alles andere als erfreut. Die Stimmen nach dem Spiel.

Dietmar Hirsch: "Ich möchte zu der Leistung meiner Mannschaft nicht viel sagen. Das werden wir intern aufarbeiten. Es ging allein ums Weiterkommen und das haben wir geschafft. Ich möchte Nettetal zu einer tollen Leistung beglückwünschen. Wenn wir das Ergebnis mal außer Acht lassen, haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die drei Klassen tiefer spielt. Diesen Unterschied hat man auf dem Feld gar nicht gesehen.

Ich habe in der Halbzeit gesagt, wenn ein neutraler Zuschauer hier ist, der die Mannschaften nicht kennt, wüsste er nicht, wer wer ist. Deshalb ziehe ich den Hut vor der Leistung der Unioner. Die gesamte Organisation war top, das Spiel auf der Anlage hier so durchzuführen, war mega. Die Einstellung hat gestimmt, aber wir haben es einfach nicht gut gemacht. In der ersten Halbzeit haben wir fast keine zweiten Bälle gewonnen. So ein Spiel hast du vielleicht einmal in der Saison, dann musst du es aber gewinnen. Das ist uns gelungen. Am Ende war es ein Kraftakt, bei dem wir auch auf dem Zahnfleisch gegangen sind."