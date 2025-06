Hirsch: "Haben uns auf die Nähe zu den Fans gefreut"

Bei besten Bedingungen standen sich der Bezirksligist und der frisch gebackene Drittligist zum Kräftevergleich gegenüber. Die Zebras erfüllten ihre Favoritenrolle von der ersten Minute an und siegten letztlich standesgemäß mit 7:0. "Nach einer harten Trainingswoche haben wir uns auf das Spiel und die Nähe zu den Fans gefreut. Wir haben geguckt, dass jeder 45 Minuten Spielzeit bekommt auf einem sehr trockenen Platz, der kein schnelles Spiel zulässt. Wir waren viel in Bewegung, hätten meiner Meinung nach noch das ein oder andere Tor mehr schießen können", fasste Hirsch im Anschluss zusammen.

Insgesamt setzte er 22 Spieler ein, alle sechs Zugänge standen dabei auf dem Platz und fügten sich zum Großteil schon nahtlos in das Team ein. "Die Gemeinschaft hat die neuen Spieler extrem gut aufgenommen. Da hat sich gezeigt, wie wichtig es war, dass wir uns nicht nur nach fußballerischer Qualität umgeschaut haben, sondern auch auf den Charakter viel Wert legen", betonte der Trainer. Mit Ben Schlicke gelang zudem einem der Neuen sein erster Treffer in Zebrastreifen.

Zugänge hinterlassen positiven Eindruck

Derweil war auch für die Zuschauer schnell ersichtlich, dass die Verantwortlichen da wohl ein paar wirklich gute Spieler nach Meiderich gelotst haben. Rasim Bulic überzeugte mit Übersicht in der Defensive, Niklas Jessen beackerte die Außenbahn, Dennis Borkowski legte das 1:0 auf, Tim Heike sorgte im gegnerischen Strafraum für viel Unruhe, Schlicke ließ hinten nichts zu und traf per Kopf zum 7:0-Endstand und Conor Noß wirbelte in der Offensive, legte zudem das zwischenzeitliche 4:0 auf.

"Jeder fühlt sich vom ersten Trainingstag an wohl und wir haben noch unglaublich viel Qualität dazugewonnen. Momentan passt alles und wir sind sehr zufrieden mit der Zusammenstellung des Kaders", sagte Hirsch. Im anstehenden Trainingslager ist es nun an ihm und seinem Staff, aus der Mannschaft eine Einheit zu formen und sich fußballerisch auf das nächste Level zu bringen, denn in der 3. Liga wartet ein anderes Niveau auf die Zebras, als es noch in der Regionalliga West der Fall war.