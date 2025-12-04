Hirsch: "Brauchen Energie bei Energie"

"Ich hoffe auf ein volles Stadion, gute Stimmung und ein emotionales Spitzenspiel", erklärt Hirsch vor der Reise nach Cottbus. Diese wird er gemeinsam mit seiner Mannschaft am Samstag mit dem Bus antreten. Neben den Langzeitverletzten wird einer definitiv nicht an Bord sein. Joshua Bitter, zuletzt in absoluter Topform, sah beim 3:1-Sieg gegen Alemannia Aachen seine fünfte Gelbe Karte und muss entsprechend aussetzen. Wer seine Position übernimmt ist noch nicht geklärt. "Mert Göckan ist eine Option, aber auch Leon Müller hat auf dieser Position schon gespielt und Niklas Jessen ist sogar gelernter Rechtsverteidiger", erläutert der Übungsleiter. Auch der Einsatz von Florian Krüger ist nach überstandener Mandelentzündung noch fraglich.

Gefordert wird in der Lausitz das "Prunkstück" der Zebras, wie Hirsch seine Defensive tituliert. "Sie haben in dieser Formation bereits in der Regionalliga zusammengespielt und nun auch in der 3. Liga. Das ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit und die Eingespieltheit der Abwehr um Kapitän Alexander Hahn ist sehr wichtig für uns", sagt der 53-Jährige. Besonders im Auge behalten müssen die Duisburger Erik Engelhardt und Tolcay Cigerci. Das Duo kommt allein auf 21 der insgesamt 36 Torerfolge der Brandenburger. Nimmt man die Vorlagen hinzu, waren beide sogar an insgesamt 30 Treffern von Energie direkt beteiligt.

Auf eigene Stärken besinnen

Zu sehr will sich Hirsch aber nicht auf diese beiden fokussieren. "Wir werden sie jetzt nicht in Manndeckung nehmen oder unsere Taktik extra darauf ausrichten. Wir wollen nicht zu sehr von unserem Spiel abrücken. Ich denke, dass wir als Kollektiv wissen, was zu tun ist", betont Hirsch. Zum Gegner sagt er: "Cottbus steht zu recht da oben. Sie verteidigen gut, spielen einen mutigen Fußball und haben eine extrem hohe Box-Besetzung. Es wird unsere Aufgabe sein, sie aus unserem Strafraum fernzuhalten und mit schnellen Umschaltmomenten zu überraschen. Wir freuen uns extrem auf das Topspiel. Das haben wir uns hart erarbeitet." Worauf es außerdem ankommt, hat er trefflich zusammengefasst. "Wir brauen Energie bei Energie."

Hervorragend dürfte auch die Unterstützung sein. Mindestens 1.000 Duisburger werden die weite Reise auf sich nehmen und den Spielverein in Cottbus lautstark unterstützen - wobei zunächst erst einmal geschwiegen wird. Der bundesweite Fan-Protest gegen die Pläne der Innenministerkonferenz geht auch am 17. Spieltag weiter. "Ich kann die Fans verstehen und respektiere ihr Anliegen", erklärt Hirsch, "aber ich bin auch Sportler und es gibt nichts geileres, als von der ersten bis zur letzten Sekunde lautstark unterstützt zu werden.