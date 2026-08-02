Hirchenhahn mit Last-Minute-Tor

Rund 250 Zuschauer kamen ins Wahlbachstadion um dieses Meisterschaftsspiel zu sehen. Rund 30 Minuten war die Partie ein Spiel auf Augenhöhe. Erst in den letzten zehn Minuten vor dem Pausengang erhöhte der Gast aus Uchtelfangen den Druck. In der 45. Spielminute wurde die drückende Überlegenheit belohnt. Lukas Pirron war es, der mit einem sehenswerten Freistoß seinen FCU in Führung brachte. Mit diesem Sonntagsschuss ging es schließlich in die Pause.

Für die zweite Halbzeit nahm sich der Gastgeber vor erst einmal tief zu stehen und durch Konter zum Erfolg zu kommen. Und genau so fiel der Ausgleich. Nach einer Balleroberung wurde der Ball schnell über die rechte Angriffsseite ins Zentrum gespielt, wo Christoph Debrand zum 1:1-Ausgleich eindrückte. In der Folge war die Partie offen und jede, der beiden Mannschaften, hätte den Sieg verdient gehabt.