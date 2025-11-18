Hiobsbotschaften beim Oberligisten

Beim Oberligisten Türkspor Neckarsulm gibt es zwei Hiobsbotschaften. Das teilt der Verein dazu mit:

Der 1:0-Heimsieg am Samstag wurde leider von zwei Verletzungen überschattet. Unsere beiden Innenverteidiger mussten verletztungsbedingt vom Platz runter.

Bei unserem Nick wurde ein Nasenbeinbruch sowie ein Bruch der Augenhöhle festgestellt. Er wird in den kommenden Tagen operiert und fällt auf unbestimmte Zeit aus. Wir wünschen eine erfolgreiche Operation, gute Besserung und viel Kraft für die kommenden Wochen. Wir stehen hinter dir und sind überzeugt, dass du stärker zurückkommst.

Jan Dietrich

Auch unser Jan musste verletzt ausgewechselt werden. Diagnose: Er hat sich ein Band in der rechten Schulter gerissen. Er fällt ebenfalls vorerst aus – allerdings nicht so lange wie Nick. Auch dir wünschen wir eine schnelle und vollständige Genesung.

Das Verletzungspech bleibt uns leider treu… Beide Innenverteidiger werden dem Team vorerst fehlen.

Wir glauben an euch – kommt stark zurück!

So sieht die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg aus:

1. VfR Aalen 17 14-3-0 40:9 45

2. VfR Mannheim 17 13-2-2 44:10 41

3. FC Nöttingen 17 9-2-6 40:32 29

4. TSV Essingen 17 8-5-4 27:28 29

5. FV Ravensburg 17 8-4-5 32:33 28

6. FC 08 Villingen (Ab) 17 8-3-6 34:30 27

7. SV Oberachern 17 7-5-5 25:34 26

8. 1. CfR Pforzheim 17 6-5-6 34:29 23

9. Türkischer SV Singen (Auf) 17 7-1-9 24:40 22

10. FSV Hollenbach 17 5-5-7 26:30 20

11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 17 5-4-8 22:26 19

12. SSV Reutlingen 17 5-4-8 26:31 19

13. TSG Backnang 17 5-4-8 26:33 19

14. Karlsruher SC II (Auf) 17 4-7-6 22:31 19

15. 1. Göppinger SV (Ab) 17 5-3-9 27:26 18

16. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 17 3-7-7 25:34 16

17. 1. FC Normannia Gmünd 17 3-5-9 20:24 14

18. FC Denzlingen (Auf) 17 2-3-12 18:32 9

