Hiobsbotschaft und Stargast

Ist das bitter! Unser Marius Kunde hat sich während des Derbys am vergangenen Freitag gegen die TSG Backnang den Mittelfuß gebrochen, wird bereits am kommenden Mittwoch von Mannschaftsarzt Dr. Karsten Reichmann operiert und damit längere Zeit ausfallen.

In der Fußball-Oberliga sorgen die Kicker des 1. FC Normannia Gmünd auch in diesem Jahr wieder für Furore und sind auf einem guten Weg, abermals den Klassenerhalt zu schaffen. Doch auch abseits des Rasenplatzes ist der Oberligist stets aktiv. So findet an diesem Donnerstag der bereits zweite Business-Talk im Stadtwerke-Forum statt. Zu Gast ist kein Geringerer als der ehemalige Nationaltorwart und VfB-StuttgartLegende, Timo Hildebrand.

Damit ist auch beim zweiten Netzwerktreffen der Sponsoren der Normannia Qualität garantiert, nachdem beim ersten Talk im vergangenen Herbst bereits Profitrainer Alexander Zorniger zu Gast gewesen ist. Dass dies möglich wurde, haben die Gmünder ihrem langjährigen Sponsor Intersport Schoell sowie dem Teamsportspezialisten Jako zu

verdanken, die den Kontakt zu einem der besten Torhüter der vergangenen Jahrzehnte hergestellt haben. Auch das gehört zum Netzwerken. „Wir freuen uns, dass wir unseren Partnern mit Timo Hildebrand einen Stargast präsentieren können, der nicht nur auf dem Fußballplatz äußerst erfolgreich war, sondern diesen Erfolg auch nach seiner Sportkarriere als Unternehmer weiterlebt. Unsere Sponsoren werden von diesen Einblicken garantiert profitieren,“ erklärt Normannia-Sponsoringleiter Alexander Wütz.

Mit dem Normannia-Business-Talk hat der Oberligist ein Format geschaffen, bei dem prominente Persönlichkeiten aus dem Sportbereich ihre Erfahrungen in Sachen Führung, Einstellung und Motivation an Unternehmer weitergeben und sich die Sponsoren vor allem auch untereinander austauschen können. „Im Berufsleben geht es immer um den Dreiklang KMV - Kennenlernen, Mögen, Vertrauen. Wir bieten unseren Partnern Möglichkeiten, sich untereinander zu vernetzen, damit sie sich in vielen Bereichen unterstützen können. Wir wollen dazu beitragen, dass unsere Sponsoren von der Partnerschaft mit der Normannia in vollem Umfang profitieren können“, fährt Wütz fort. Moderieren wird diesen Talk mit Hildebrand, wie schon bei Alexander Zorniger, Timo Lämmerhirt, Regionalleiter Ostalb bei der Schwäbischen Zeitung und Pressesprecher der Normannia.

Doch wie passt Timo Hildebrand in dieses Format? Der ehemalige Torhüter des VfB Stuttgart hält nach wie vor den Rekord für die längste Zu-Null-Serie im deutschen Profifußball: insgesamt 884 Minuten hielt er saisonübergreifend seine Weste sauber. Auch im Leben ohne Torwarthandschuhe ist Hildebrand erfolgreich: mit „Vhy“ führt er ein veganes Restaurant in Stuttgart. Dabei begrenzt sich die Küche nicht nur auf sein Restaurant – er beliefert auch regelmäßig die Kantinen großer Unternehmen in der Region, künftig ja vielleicht auch auf der Ostalb.

„Timo Hildebrand zeigt unseren Sponsoren, wie er sein Mindset als Torhüter in sein eigenes Unternehmen übernommen hat. Die Eigenschaften, die ihn schon als Torhüter ausgezeichnet haben, wie Disziplin, Fleiß, Reaktionsschnelligkeit und Selbstbewusstsein, sorgen auch in seiner Unternehmerkarriere für seinen Erfolg. Unsere Partner werden reichlich Inspirationen für Ihr eigenes Business mitnehmen“, ist sich Normannia-Präsident Alexander Stütz sicher. Die Teilnahme ist exklusiv für Partner der Normannia möglich. Interessenten können sich bei Alexander Wütz unter sponsoring@fc-normannia.de melden.