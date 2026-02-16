Hiobsbotschaft trübt gute Stimmung beim SSV Eggenfelden Beim "V" sind sie mit der Vorbereitung sehr zufrieden, aber Leroy Horländer fällt mit Kreuzbandriss bis weit in die kommende Saison hinein aus von Mathias Willmerdinger · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

Leroy Horländer wird dem SSV Eggenfelden einige Monate fehlen. – Foto: Alfred Brumbauer

Der SSV Eggenfelden befindet sich auf der Zielgerade der Vorbereitung. Am kommenden Wochenende bestreitet der "V" sein erstes Pflichtspiel 2026, wenn es in der zweiten Totopokal-Qualirunde in Deggendorf auf dem Kunstrasenplatz gegen den TSV Seebach geht (Anpfiff am Samstag um 11:15 Uhr). Eine Woche später soll dann der Startschuss in der Landesliga Mitte mit dem Auswärtsspiel beim SC Luhe-Wildenau erfolgen. Kurz bevor es wieder ernst wird, haben wir uns mit dem Sportlichen Leiter Joe Stinglhammer unterhalten.

"Mit der Vorbereitung können wir sehr, sehr zufrieden sein, wäre da nicht dieser eine große Wermutstropfen", beginnt Stinglhammer seine Ausführungen und präzisiert dann: "Vergangene Woche haben wir die Nachricht bekommen, dass sich Leroy Hörlander einen Kreuzbandriss zugezogen hat. Das ist ganz bitter, weil er auf einem richtig guten Weg war." Abgesehen von der Hiobsbotschaft hat der Funktionär wenig auszusetzen: "Wir konnten unsere Vorbereitung auf dem Kunstrasen in Johannesbrunn durchziehen. Die Trainingsbeteiligung war durchweg rege. Auch die gezeigten Leistungen in den Testspielen waren sehr ansprechend."

Können mit der Vorbereitung zufrieden sein (von links): Sportlicher Leiter Joe Stinglhammer, Martin Stoller und Cheftrainer Valdrin Blakaj. – Foto: Charly Becherer





