Hiobsbotschaft schockt den SV Sonsbeck

Eigentlich sollte am Sonntag endlich der sportliche Fokus überwiegen, wenn der SV Sonsbeck in sein viertes Jahr in der Oberliga Niederrhein startet. Doch Trainer Heinrich Losing musste kurz vor dem Auftakt beim FC Büderich am Sonntag um 15.30 Uhr die nächste Hiobsbotschaft verkraften.

Ruben Martens hat sich im Niederrheinpokalspiel gegen den Duisburger FV – wie schon befürchtet – schwerer verletzt. „Ihn hat’s richtig erwischt“, sagt Losing. Die Diagnose: „Definitiv ist das vordere und mittlere Außenband durch.“ Eine MRT-Untersuchung gibt zeitnah noch Ausschluss darüber, ob der Abwehrmann operiert werden muss oder eine konservative Behandlung ausreicht. Unabhängig davon rechnet der Coach mit rund drei Monaten Ausfallzeit. „Das ist eine Katastrophe für den Jungen und auch für uns – das kann keiner gebrauchen und ist sehr blöd gelaufen.“

Für den Coach, der mit einigen personellen Sorgen in die neue Spielzeit geht, ist die Verletzung besonders bitter. Zwar verfügt der Kader noch über 21 fitte Spieler, gerne hätten der SVS aber noch mehrere Dinge einstudiert. „Wir haben trotzdem eine gute Mannschaft. Jetzt müssen andere in die Bresche springen – Ausreden gibt es keine“, so der Coach.

Taktisch hat der SVS in der letzten Vorbereitungswoche viel Wert auf das Pressing und der Spieleröffnung mit Ball gelegt, um beim FC Büderich Lösungen zu finden. Viermal traf Sonsbeck bisher auf den Klub aus Meerbusch – viermal blieb man sieglos, auswärts gab es noch keine Punkte. „Büderich ist ein bisschen wie eine Wundertüte mit sehr vielen neuen Spielern. Aber wir haben oft gezeigt: Wenn wir unsere Leistung abrufen, sind wir für jeden unangenehm“, sagt Losing.

Nach einer durchwachsenen Vorbereitung, geprägt von Verletzungen, zählt für den Sonsbecker Trainer nur der Punktspielstart. „Uerdingen und alles andere danach ist noch viel zu weit weg. Endlich geht’s wieder um Punkte. Alles, was vorher war, interessiert ab sofort niemanden mehr. Aber es wird eine unheimlich schwere Aufgabe“, sagt Heinrich Losing.