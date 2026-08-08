Hiobsbotschaft: Kapitän fällt monatelang aus

– Foto: Timo Babic

Die 2. Mannschaft muss in den kommenden Monaten auf ihren Kapitän Lennart Schnettker verzichten. Wie der Verein mitteilte, hat sich der Spielführer bereits im zweiten Testspiel der Vorbereitung am Knie verletzt. Nach den abschließenden Untersuchungen steht nun die Diagnose fest: Schnettker hat sich das vordere Kreuzband angerissen und wird voraussichtlich mindestens zwei bis drei Monate ausfallen.

Der Ausfall des Kapitäns ist sowohl sportlich als auch menschlich ein herber Rückschlag für die Mannschaft, die damit früh in der Saison auf eine wichtige Führungspersönlichkeit verzichten muss.

Trotz seiner Verletzung soll Schnettker der Mannschaft erhalten bleiben. Der Verein betont, dass der Kapitän das Team während seiner Reha weiterhin neben dem Platz begleiten und in seiner Führungsrolle unterstützen wird.