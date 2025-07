Hiobsbotschaft für "Spiele" vor Niederbayern-Kracher gegen Seebach

Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Wir sind sehr froh über den souveränen Heimsieg gegen Etzenricht, bei dem wir sehr ansehnliche Ansätze gezeigt haben. Dennoch gibt es noch Dinge, die wir verbessern können und müssen. Gegen Seebach erwartet uns ein harter Brocken. Die Gäste werden mit Sicherheit eine gute Runde spielen und einen der oberen Plätze belegen. Das wird schon im Frühstadium der Saison ein echter Gradmesser für uns. Wir spielen jedoch zuhause und werden versuchen, Zählbares zu holen."



Personalien: Die Hausherren müssen eine ganz bittere Diagnose verkraften. Mittelfeld-Motor Lucas Biberger hat sich einen Wirbelkörper im Rücken gebrochen. "Er wird uns vermutlich ungefährt acht Wochen fehlen. Das ist natürlich ein herber Schlag", sagt SpVgg-Manager Max Maier. Wann der seit Ende Juni am Knie verletzte Spielercoach Maier wieder ins Geschehen eingreifen, steht derzeit komplett in den Sternen. Zudem muss Keeper Andreas Steer ersetzt werden.









Wolfang Beller (Trainer TSV Seebach): "Nach der starken Leistung in Dingolfing wollen wir nachlegen und auch in Landshut etwas Zählbares holen. Allerdings treffen wir auf einen Gegner, der ohnehin bereits eine gute Mannschaft hatte und der sich in der Sommer-Wechselperiode toll verstärken konnte. Wir haben sehr viel Respekt vor dieser top besetzen Mannschaft, aber keine Angst. Leider müssen wir ein paar Umstellungen vornehmen, dennoch wollen wir unser Spiel auf den Platz bringen und werden entsprechend mutig auftreten."



Personalien: Mittelstürmer Patrick Pfisterer ist beruflich verhindert. Abwehrchef Sandro Nickl hat sich in Dingolfing eine Muskelverletzung zugezogen. Stammtorhüter Mathias Loibl muss weiter passen. Jonas Brunner macht derzeit in München die Meisterschule und ist deshalb unter der Woche unabkömmlich.