Hiobsbotschaft für Schalke-Torwart Justin Heekeren

Der Keeper des Zweitligisten FC Schalke 04 hat im Testspiel gegen den niederländischen Erstligisten FC Twente Enschede überzeugt. Jetzt stellt sich heraus: Der Alpener hat sich auch verletzt. Nun wird’s langsam eng im Torwartteam der Königsblauen.

Der gebürtige Xantener Justin Heekeren hatte sich im Testspiel am Wochenende beim niederländischen Erstligisten Twente Enschede (0:1) eine Muskelverletzung im rechten hinteren Oberschenkel zugezogen und wird nach Vereinsangaben mehrere Wochen ausfallen.

Der 24-jährige Keeper aus Alpen-Veen hatte sich nach einer starken Leistung kurz vor dem Abpfiff an den Oberschenkel gegriffen – zunächst hatten die Königsblauen noch auf eine leichtere Blessur gehofft. Doch es kam anders.

Für Heekeren ist es nach seinem Kreuzbandriss im Januar 2023 der zweite längere Ausfall im Trikot seines Herzensvereins. Mit der Diagnose wird die Lage im Schalker Torwartteam zunehmend angespannt.