Hiobsbotschaft für Regionalligisten, Oberliga-Spieler in Landesliga

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unser neuer Trainer stellt sich vor: Ralf Franke.

Ehemals Jugendtrainer beim MSC, danach 5 Jahre erfolgreich bei den Männern von Warnau- nun ist er zurück in Mögelin.

Ab sofort will er mit unseren Männern den Mögeliner Fußball verbessern und setzt schon beim Training an.

Wo er die Mögeliner zum Ende der Saison sehen wird, lässt er noch komplett offen. Erstmal starten wir momentan in Testspielen und am 10. August beim Pokalspiel in Ziesar in die neue Saison.