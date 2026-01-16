Hiobsbotschaft für Regionalligist, Brandenburgligist testet gegen HFC

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?
Das teilt der Verein auf Facebook mit:
Längere Ausfallzeit bei Niklas Kastenhofer
Unser Verteidiger Niklas Kastenhofer hat sich leider eine Verletzung am Schienbein zugezogen.
Er fällt dadurch voraussichtlich die nächsten zwei Monate aus.
Wir stehen an deiner Seite, Kaste, und wünschen dir gute Besserung!
Come back stronger!
Das teilt der Verein auf Facebook mit:
Erstes Testspiel steht an
Die erste Trainingswoche unserer 1. Männermannschaft liegt hinter uns. Intensive Einheiten und der klare Fokus auf eine starke Rückrunde haben die vergangenen Tage geprägt.
Jetzt wartet der erste Härtetest des Jahres gegen den Regionalligisten Hallescher FC.
Samstag, 17.01.2026
13:00 Uhr
Gespielt wird morgen auf dem Kunstrasenplatz des FSV 67 Halle in Halle-Neustadt. Eintritt ab 12:00 Uhr beträgt 5 Euro.
Danach folgen spannende Tests gegen Teams aus Berlin, Sachsen, Sachsen Anhalt und Brandenburg, darunter mehrere Heimspiele am Quenz.
