Hiobsbotschaft für Regionalligist, Brandenburgligist testet gegen HFC

+ 2 weitere

+ 2 weitere

Bei den Vereinen hat sich einiges getan. Was genau ist das?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer. Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login _________________________________________________________________________________________________

SV Babelsberg 03

Das teilt der Verein auf Facebook mit:

Längere Ausfallzeit bei Niklas Kastenhofer

Unser Verteidiger Niklas Kastenhofer hat sich leider eine Verletzung am Schienbein zugezogen.

Er fällt dadurch voraussichtlich die nächsten zwei Monate aus.

Wir stehen an deiner Seite, Kaste, und wünschen dir gute Besserung!

Come back stronger!