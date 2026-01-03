– Foto: Kevin Rosenberger

Hiobsbotschaft für Oberligisten Torwart Murat Zeyrek von Türkspor Neckarsulm fällt bis zum Saisonende aus.

Beim Oberligisten Türkspor Neckarsulm gibt es eine Hiobsbotschaft. Dies teilt der Verein auf Instagram dazu mit:

"Unser Torwart Murat Zeyrek hatte sich im Spiel gegen den TSV Singen nach gerade einmal 15 Sekunden ohne Fremdeinwirkung schwer verletzt und musste den Platz frühzeitig verlassen. Ende Dezember wurde Murat bereits an der Quadrizepssehne operiert. Leider steht nun fest, dass er die restliche Saison verpassen wird.

Lieber Murat, wir wünschen dir eine erfolgreiche Reha, viel Geduld und vor allem eine vollständige Genesung. Der gesamte Verein steht hinter dir – wir freuen uns darauf, dich stärker zurückkommen zu sehen!" +++