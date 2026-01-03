Hiobsbotschaft für Oberligisten

Beim Oberligisten Türkspor Neckarsulm gibt es eine Hiobsbotschaft. Dies teilt der Verein auf Instagram dazu mit:
"Unser Torwart Murat Zeyrek hatte sich im Spiel gegen den TSV Singen nach gerade einmal 15 Sekunden ohne Fremdeinwirkung schwer verletzt und musste den Platz frühzeitig verlassen.
Ende Dezember wurde Murat bereits an der Quadrizepssehne operiert. Leider steht nun fest, dass er die restliche Saison verpassen wird.
Lieber Murat, wir wünschen dir eine erfolgreiche Reha, viel Geduld und vor allem eine vollständige Genesung. Der gesamte Verein steht hinter dir – wir freuen uns darauf, dich stärker zurückkommen zu sehen!"
So sieht die Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg aus:
1. VfR Mannheim 19 14-3-2 48:12 45
2. VfR Aalen 18 14-3-1 40:10 45
3. SV Oberachern 19 9-5-5 29:36 32
4. TSV Essingen 19 8-7-4 31:32 31
5. FV Ravensburg 19 9-4-6 33:36 31
6. FC Nöttingen 19 9-2-8 41:37 29
7. FC 08 Villingen (Ab) 19 8-5-6 38:34 29
8. Türkischer SV Singen (Auf) 19 8-2-9 31:44 26
9. 1. Göppinger SV (Ab) 19 7-3-9 33:26 24
10. 1. CfR Pforzheim 19 6-6-7 37:35 24
11. Türkspor Neckarsulm (Auf) 19 6-4-9 27:33 22
12. Karlsruher SC II (Auf) 19 5-7-7 27:34 22
13. TSG Backnang 19 6-4-9 30:38 22
14. 1. FC Normannia Gmünd 19 5-5-9 27:28 20
15. SSV Reutlingen 19 5-5-9 29:35 20
16. FSV Hollenbach 19 5-5-9 28:34 20
17. FSV 08 Bietigheim-Bissingen 19 3-8-8 29:40 17
18. FC Denzlingen (Auf) 18 2-4-12 18:32 10
So geht es nach der Winterpause weiter:
18. Spieltag
Sa., 14.02.26 14:00 Uhr FC Denzlingen - VfR Aalen
20. Spieltag
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr TSG Backnang - Karlsruher SC II
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FC Denzlingen - FSV Hollenbach
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr FSV 08 Bietigheim-Bissingen - 1. Göppinger SV
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr Türkspor Neckarsulm - FC 08 Villingen
Sa., 21.02.26 14:00 Uhr 1. CfR Pforzheim - SSV Reutlingen
Sa., 21.02.26 14:30 Uhr SV Oberachern - Türkischer SV Singen
Sa., 21.02.26 15:00 Uhr 1. FC Normannia Gmünd - TSV Essingen
Sa., 21.02.26 15:00 Uhr FV Ravensburg - VfR Mannheim
Sa., 21.02.26 15:00 Uhr FC Nöttingen - VfR Aalen