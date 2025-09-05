Hiobsbotschaft für Heider SV

Für den Heider SV kommt es derzeit knüppeldick. Nach den zwei Niederlagen in der Flens-Oberliga wird auch die Personaldecke für Trainer Markus Wichmann immer dünner.

„Wir hatten am Montag einen Trainingsunfall. Luca Wichmann hat sich aller Voraussicht nach die Bänder gerissen. Er war gerade auf dem Weg, über die U23 wieder Spielpraxis zu bekommen“, bestätigte Trainer Markus Wichmann die erneute Verletzung seines Sohnes, der noch am Abend direkt vom Trainingsplatz im Krankenhaus vorstellig werden musste.

Besonders bitter trifft die Dithmarscher der Ausfall von Top-Stürmer Mika Kieselbach. „Mika muss eventuell am Kreuzband neu operiert werden. Es haut alles nicht so hin, wie er sich das vorstellt. Er wird auch nicht zur Verfügung stehen“, bestätigte Trainer Wichmann.

Auch Steffen Neelsen bleibt nach der roten Karte im Spiel beim VfR Neumünster weiter gesperrt. „Die Klage ist nicht eingegangen. Steffen Neelsen bleibt gesperrt. Ansonsten ist das personell wieder ein leichter Rückschritt“, lautete das bittere Fazit von Wichmann.