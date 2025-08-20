Hiobsbotschaft für Geretsried: Aufstiegsheld Idrizovic fällt bis Jahresende aus

Der Angreifer kehrte aus einer längeren Verletzungspause zurück und bot freiwillig an, am vergangenen Mittwoch in der zweiten Mannschaft des TuS aufzulaufen. In der Kreisliga-Partie gegen den DJK Waldram wurde Idrizovic zur Pause eingewechselt. Knapp zwanzig Minuten stand der Torjäger auf dem Feld, da kam es zur folgenschweren Situation.

Es könnte aktuell kaum besser laufen beim TuS Geretsried, würde man zumindest meinen. Als Aufsteiger in die Bayernliga konnte die Mannschaft von Daniel Dittmann bisher zehn Punkte aus vier Spielen holen. Unter der Woche kam es aber zu einer Schocknachricht für den TuS und besonders für Belmin Idrizovic. Der Aufstiegsheld verletzte sich in einem Spiel der zweiten Mannschaft schwer. Die Diagnose: Wadenbein gebrochen, zwei Syndesmosebänder und weitere Bänder im Fußgelenk gerissen.

TuS-Trainer Dittmann beschreibt die Szene so: „Er läuft alleine auf das Tor zu, von hinten kommt ein Gegenspieler und rutscht ihm rein.“ Idrizovic wurde unter Tränen ausgewechselt. Noch am Mittwoch musste er notoperiert werden. „In diesen Momenten geht es nicht um Fußball, da geht es nur um den Menschen Belmin Idrizovic“, drückt Dittmann sein Mitgefühl aus und fügt an: „Er hat darauf hingefiebert wieder kicken zu können, für ihn tut es mir einfach mega leid.“

Rückkehr schon im Winter? Idrizovic fällt drei Monate aus

Idrizovic gehörte in der vergangenen Saison zu den herausragenden Akteuren beim TuS Geretsried. In 34 Spielen erzielte der Torjäger 23-Treffer und legte weitere 20 Tore auf. Gemeinsam mit Srdan Ivkovic bildete er wohl eines der torgefährlichsten Duos im Amateurfußball. Rund drei Monate wird Idrizovic dem TuS fehlen. Nach der Winterpause soll der Ausnahmekönner wieder auf dem Platz stehen.

Bis dahin wird Dittmann ohne seinen Torjäger auskommen müssen. Bei einer solchen Verletzung rückt der Fußball für den Trainer in den Hintergrund. „Wie wir da jetzt umstellen, ist zweitrangig. Das ist am Ende immer unser Job“, sagt Dittmann. Es bleibt nur, Idrizovic eine schnelle Genesung zu wünschen und zu hoffen, ihn bald in der Bayernliga auf dem Platz zu sehen.