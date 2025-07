Hiobsbotschaft für die Stuttgarter Kickers

Mittelfeldspieler Per Lockl fällt mit einer Knöchelverletzung auf unbestimmte Zeit aus. Beim 4:1-Test-Erfolg im Rahmen der Sommervorbereitung gegen die TSG Hoffenheim II hatte Lockl sich bei einem Zweikampf verletzt. Die folgende MRT-Untersuchung am Montagnachmittag um 14:30 Uhr ergab einen Teilriss des Außenbandes im linken Fuß.

Die Stuttgarter Kickers wünschen Per eine rasche Genesung und eine schnelle Rückkehr auf den Rasen!

+++

So sehen die ersten fünf Spieltage in der Regionalliga Südwest aus:

1. Spieltag

Fr., 01.08.25 19:00 Uhr SV Sandhausen - FSV Frankfurt

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - SC Freiburg II

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Eintracht Trier 05

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FC 08 Homburg - KSV Hessen Kassel

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FC-Astoria Walldorf

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - Kickers Offenbach

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - TSG Balingen

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - TSV Schott Mainz

So., 03.08.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Stuttgarter Kickers



2. Spieltag

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - Bayern Alzenau

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SGV Freiberg

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - FSV Mainz 05 II

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - Bahlinger SC

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr TSG Balingen - TSV Steinbach Haiger

So., 10.08.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SV Sandhausen

So., 10.08.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - FC 08 Homburg



3. Spieltag

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - TSV Schott Mainz

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - FC-Astoria Walldorf

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - TSG Balingen

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - Kickers Offenbach

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - SC Freiburg II

So., 17.08.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SV Eintracht Trier 05

Di., 19.08.25 19:00 Uhr SV Sandhausen - KSV Hessen Kassel

Di., 19.08.25 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FSV Frankfurt

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr FC 08 Homburg - Bahlinger SC



4. Spieltag

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Kickers Offenbach - TSV Steinbach Haiger

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - FSV Frankfurt

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SV Sandhausen

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - SV Stuttgarter Kickers

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SGV Freiberg

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - Bayern Alzenau

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr TSG Balingen - FC 08 Homburg



5. Spieltag

Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SV Sandhausen - SC Freiburg II

Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - TSG Balingen

Sa., 30.08.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - FSV Mainz 05 II

Sa., 30.08.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - TSV Schott Mainz

Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - Kickers Offenbach

Sa., 30.08.25 14:00 Uhr FC 08 Homburg - FC-Astoria Walldorf

Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - Bahlinger SC

Sa., 30.08.25 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - SV Eintracht Trier 05

Sa., 30.08.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - KSV Hessen Kassel